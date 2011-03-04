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TOPRAK DAMLI EV ÇÖKTÜ: 2 ÖLÜ HİZAN (A.A)

04 Mart 2011 18:55

-TOPRAK DAMLI EV ÇÖKTÜ: 2 ÖLÜ HİZAN (A.A) - 04.03.2011 - Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Aladana köyünde 2 katlı toprak evin çökmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.  Dün gece ilçeye bağlı Aladana köyünde yaşayan Reşit Kıdat'a ait 2 katlı toprak damlı ev çöktü.  Anne Sinem Kıdat (26) ile 1 yaşındaki oğlu Feryat Kıdat'ın hayatını kaybettiği olayda enkaz altında kalan ve yaralanan baba Reşit Kıdat (36) ile 2 yaşındaki oğlu Atilla Kıdat ise Hizan Devlet Hastanesinde yapılan tedavinin ardından Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildi. Cihan (6) ve Yunus Kıdat (5) ise çöken evden yara almadan kurtuldu. Bitlis Vali Yardımcısı İsmail Ayhan Tavlı ve Tatvan Kaymakamı Süleyman Yılmaz, Aladana köyüne giderek,  yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundular.

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