-TOPRAK CAM'A 7,5 MİLYON DOLAR TEKLİF VERİLDİ İSTANBUL (A.A) - 09.08.2010 - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satışa çıkarılan Toprak Cam Ticari ve İktisadi Bütünlüğü pazarlık ihalesinde, tek katılımcı olan Galata Tekstil, 6 milyon 720 bin ABD Doları olan teklifini, 7 milyon 500 bin ABD Dolarına yükseltti. TMSF'den yapılan açıklamada, 11 milyon 200 bin ABD Doları muhammen bedele sahip olan Toprak Cam Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün, 2 Ağustos tarihinde düzenlenen ilk ihalesinde sadece Galata Tekstil Sanayi ve Anonim Şirketi'nin 6 milyon 720 bin ABD Doları teklifte bulunduğu anımsatıldı. TMSF Merkez Binası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen pazarlık ihalesinde, Galata Tekstil'in, verdiği teklifi 7 milyon 500 bin ABD Dolarına yükselttiği kaydedildi. Açıklamada, muhammen bedel altında kalan teklif bedelinin, Fon Kurulu onayına sunulacağı, ihalenin kurulun vereceği karar sonucunda kesinlik kazanacağı ifade edildi.