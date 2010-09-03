-TOPRAK ALTINDA KALMA REKORU SANTİAGO (A.A) - 03.09.2010 - Şili'de 28 gün önceki maden kazasının ardından hayatta kalmayı başaran 33 madenci aynı zamanda toprak altında en uzun yaşama rekoru kırdı. Madencilere ulaşma çabası sürerken, yetkililer, yakınlarıyla bağlantı kuran ailelerden toprağın 700 metre altında kalan madencileri sıkıntıya sokabilecek türden mesaj göndermemelerini istedi. Daha önce bu tür kazaların ardından toprak altında en uzun kalanların listesi ise şöyle: 25 gün: 3 Çinli madenci, su basan bir madende 25 gün toprak altında kalmış, 13 Temmuz 2009'da kurtarılmıştı. Kaza sonrası 13 arkadaşını kaybeden 3 madenci, bir sığınak bulmuş, kayadan sızan suyu içmiş ve kömür parçaları yiyerek hayatta kalmıştı. 14 gün: Avustralya'daki Beaconsfield'de bulunan bir altın madeninde, yerin 1 kilometre kadar altında 14 gün geçiren 2 madenci 9 Mayıs 2006'da sağ salim kurtulmuştu. Kaza sırasında madenciler, kendilerini düşen kayalardan koruyan metalden bir sığınakta bulunuyordu. 5 gün madenin kaya duvarından akan sudan içen madencilere bir boru yardımıyla su ve yiyecek gönderilmişti. 8 gün: Çin'in kuzeydoğusundaki Wanjialing'de bir madeni su basmış, 115 madenci 8 gün sonra, 5 Nisan 2010'da sağ salim kurtarılmıştı. 5 gün: Polonyalı bir madenci Halemba'daki madendeki göçük nedeniyle 5 gün toprak altında kalmış, 22 Şubat 2006'da kurtarılmıştı. 5 gün: Çin'de bir madence mahsur kalan 8 Çinli, idrarlarını içip kömür tozu yiyerek hayatta kalmış, 5 Ağustos 2008'de de kurtarılmıştı.