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Toprak altında kalan işçiyi itfaiye kurtardı

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, Kuzey Marmara Otoyolu'nda iş makinesi tünel ağzında çalışma yaparken, göçük meydana gfeldi

16 Ekim 2017 18:53

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te, Kuzey Marmara Otoyolu\'nda iş makinesi tünel ağzında çalışma yaparken, göçük meydana gfeldi. Toprak ve taşların altında kalan 1 işçi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Olay öğle saatlerinde, İzmit Sepetçi Mahallesi\'nde meydana geldi. Kuzey Marmara Otoyolu\'nda iş makinesi tünel ağzında kazı yaparken, göçük yaşandı. İş makinesinin yanında bulunan işçi C.Ş., toprak ve taşların altında kaldı. Durumu fark eden iş makinesi operatörü ile çalışanlar hemen yardıma koşarken, 112 Acil ve itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, kürekle toprağı kaldırırken, taşları kenara aldı. Vücudunun büyük bölümü toprak altında kalan C.Ş. kurtarıldı. Yaralı işçi, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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