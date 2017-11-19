Toprak altında kalan işçiyi itfaiye erleri kurtardı

ADANA, (DHA) - ADANA\'da, bahçe duvarı için açılan temel çukurunun çökmesiyle toprak altında kalan 30 yaşındaki Abdulkadir Alp, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Olay, Sepici Mahallesi\'nde meydana geldi. Bahçe duvarı için açılan temel çukurunda çalışan Abdulkadir Alp, çökme sonucu toprak altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi\'nin itfaiye ekibi, yaptıkları çalışma sonucu, toprak altındaki Alp\'i bulunduğu yerden çıkardı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ise göğsünde ve omzunda ezilme oluştuğunu belirlediği Alp\'i, ambulansla Adana Şehir Hastanesi\'ne kaldırdı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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