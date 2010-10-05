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TOPRAK ALTINDA KALAN ÇOCUK ÖLDÜ GAZİPAŞA (A.A)

05 Ekim 2010 11:49

-TOPRAK ALTINDA KALAN ÇOCUK ÖLDÜ GAZİPAŞA (A.A) - 04.10.2010 - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde su bulmak için açılan kanalda meydana gelen göçükte toprak altında kalan 15 yaşındaki bir çocuk öldü, 1 kişi yaralandı. Soğukoluk Yaylası'nda iş makinesi tarafından açılan su kanalında, toprak kayması sonucu göçük meydana geldi. Bu sırada kanalda bulunan 15 yaşındaki Mehmet Aslan (15) ile Halil Yalçın (33) toprak altında kaldı. Halil Yalçın, olayı gören vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden kısa sürede çıkarıldı, ancak Aslan'a  ulaşılamadı.  Yaralı Halil Yalçın olay yerine çağrılan ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Alanya Devlet Hastanesine sevk edildi.  Toprak altından jandarma ve vatandaşların çalışması sonucu çıkarılan Mehmet Aslan'ın cenazesi, Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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