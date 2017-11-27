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Toprağa gömülü 4 bin 665 uyuşturucu hap bulundu

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da polisin durdurduğu otomobilde bir miktar uyuşturucu hap ele geçirmesi ardından şüphelilerin evlerinde 'Fino' isimli eğitimli köpekle yapılan aramada bahçede toprağa gömülü 4 bin 665 uyuşturucu hap ele geçirildi

27 Kasım 2017 16:37

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da polisin durdurduğu otomobilde bir miktar uyuşturucu hap ele geçirmesi ardından şüphelilerin evlerinde \'Fino\' isimli eğitimli köpekle yapılan aramada bahçede toprağa gömülü 4 bin 665 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik 2 aydır takibe aldıkları şüphelilerin, Ankara\'dan Aksaray\'a geldikleri bilgisine ulaştı. Kent merkezi girişinde Kuddusi K. (45) ile Ali A.\'nın (38) içerisinde bulunduğu otomobili durduran polis,  yapılan aramada bir miktar uyuşturucu hap buldu. Ardından iki şüphelinin ifadeleri doğrultusunda merkeze bağlı Borucu köyündeki evlerinde arama yapıldı. Eğitimli \'Fino\' isimli köpekle evin bahçesinde yapılan aramada, toprağa gömülü 4 bin 665 uyuşturucu hapı ele geçirildi. Ayrıca evde ruhsatsız av tüfeği ile 10 mermi bulundu. Gözaltına alınan iki şüphelinin sorgusu sürüyor.

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