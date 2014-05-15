'Toplumun öfkesi normal'



Soma faciasının üzerinden geçen saatler ölü sayısını artırdıkça hem Soma halkında hem de tüm Türkiye’de büyük bir öfke patlaması da yaşanıyor. Faciadan hemen sonra olay yerine giden ve 46 saattir görev yapan Türk Kızılayı Afet ve Toplumsal İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mintez Şimşek, “Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de insanlar sorumlu arıyor. Gösterdikleri tepki çok normal. Bu insanların, toplumun en çok anlayışa ihtiyacı var” diyor.

Mintez Şimşek Soma’daki son durumu, yardımları, ülkedeki öfke patlamasını Deutsche Welle’ye değerlendirdi.

"Ölüm herkesin burnunun dibinde"

Şimşek, Soma halkının durumunu “Biz, 1999 depreminde de çalıştık. Van depremini de yaşadık. Soma’daki facianın farkı, bu trajedinin diğerlerinden en acı yanı şudur: İnsanlar, cenazelerini alıp alamayacaklarını bilemiyorlar. Yerin altında canları var ve onlara ulaşamadıkça tüm sinir sistemleri dağılıyor” sözleriyle özetledi.

Halkın herşeyden önce psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu vurgulayan Şimşek Sağlık Bakanlığı, Aile Bakanlığı ve Türk Kızılayı'nın bu konuda sunduğu hizmetin sonuçlarının erken alınması için halktaki öfke patlamasının anlayışla karşılanması gerektiğinin altını çizdi. Şimşek, bu yöndeki çalışmalarını ve yetkililerden beklentilerini şöyle anlattı:

“Facia; zaman geçtikçe kendini daha çok gösteriyor. Ölüm, cidden burdaki herkesin burnunun dibinde. İnsanların öfkesini kontrol etmesini beklemek büyük anlayışsızlık olur. O yüzden burdaki insanlara sürekli psikolojik destek vermeye çalışıyoruz. Bu desteği de çok uzun süre gündemde tutacağız. Yardımlarımızı daha çok, aile bireylerine hiçbir türlü ulaşamayan, onları kayıp sayan ailelere ulaştırmaya çalışıyoruz. Onların sinir sistemleri gerçekten altüst olmuş durumda. Bu yüzden; halka verilecek mesajlar ve onlara karşı tutumlar çok önemli. Dünyanın neresinde olursa olsun, böylesi büyük facialarda bölge halkından tutun, toplumun her kesimi facianın sorumlusunun bulunmasını ister. Bu yüzden halkın öfkesi, bu öfkenin büyümesi çok doğaldır. O yüzden insanları olabildiğince rahat bırakmak, onların acılarına ortak olmak gerekiyor. “

“Türk milleti acının etrafında kilitlendi”

Türk Kızılayı Genel Müdür Yardımcısı Şimşek, Soma faciasının bir kez daha Türk halkının dayanışma ruhunu, birbirini koruma duygusunu açıkça ortaya koyduğuna dikkat çekiyor. Şimşek, “Türkiye’nin her yerinden bize telefon yağıyor. Gelip burada su dağıtmak isteyenler bile var. Herkes ama herkes Soma halkına yardım etmek istiyor. Bir kez daha gördük ki; Türk halkı acının etrafında kilitlendi” diye konuştu.

Şimşek, gıda yardımları başta olmak üzere bölgedeki tüm stokların yeterli olduğunu belirtirken, “Gıdaların taze tutulmasından yanayız. Fazladan gıda yardımı istemiyoruz. Yardım etmek isteyen halkımızın Türk Kızılayı Genel Merkezi’ne başvurması gerekiyor” dedi.