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Toplumsal Bellek Platformu'ndan TBMM önünde 'çadır' eylemi

Siyasi cinayetlere yakınlarını kurban veren ailelerin oluşturduğu Toplumsal Bellek Platformu, eylemleri tartışıyor.

18 Mart 2011 02:00




Hülya Karabağlı T24/ ANKARA

Siyasi cinayetlere yakınlarını kurban veren ailelerin oluşturduğu Toplumsal Bellek Platformu, eylemleri tartışıyor. Platform sözcüsü Abit Dursun, T24'e, "Bir dizi eylem tartışıyoruz. TBMM önünde kamp kurabiliriz. İlk Meclis binasından TBMM'ye yürüyebiliriz" dedi. 



Çocuktan katil, katilden çocuk 

Siyasal iktidarın, cinayetlerin TBMM tarafından araştırılması için CHP ve BDP'nin verdiği tekliflere destek vermediğine dikkat çeken Dursun, "Mevcut hükümet 8 yıl boyunca en ufak bir adım atmadı. Bu hükümet döneminde gazeteci Hrant Dink katledildi. Bu davanın hangi aşamaya gittiği belli. Çocuktan katil, katilden çocuk yaratılıyor".

Platform üyesi ailelerin temsilcileriyle iki yıl önce TBMM'de iktidar ve muhalefeti ziyaret ettiklerini ve görüşmelerin olumlu geçtiğini anlatan Dursun, " O gün Meclis'te komisyon kurulmasına herkes destek verdi. Ancak, siyasi iktidardan bir adım atılmadı. Bu yüzden de araştırma komisyonu kurulamadı. Seçim sürecine girildiği için TBMM önümüzdeki günlerde kapanacak. 23. dönem de beklentiler boşa çıktı".


Darbecilere dava açılmıyor 

12 Eylül darbecilerinin yargılanmalarının önünün açılmasına rağmen bu konuda da mesafe alınmadığına dikkat çeken Dursun, "Biz ilk suç duyurumuzu işkenceyle öldürülen İlhan Erdost için yaptık. Her anma gününde diğerleri için yapıyoruz. Ancak, açılan bir dava yok". 



Sabahattin Ali'den Dink ailesine

Toplumsal Bellek Platformu'nda 28 aile var. Sabahattin Ali, Necdet Bulut, Abdi İpekçi, Uğur Mumcu, Çetin Emeç, Ümit Kaftancıoğlu, Tarık Dursun, Musa Anter'in aralarında bulunduğu aileleri.

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