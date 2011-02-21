Toplumsal Bellek Platformu savcılıklara suç duyurusunda bulunuyor

T24 - Toplumsal Bellek Platformu (TBP) üyeleri Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Savcılıkları’na suç duyurularında bulunuyor.
TBF, ilk olarak 8 Kasım 2010’da İlhan Erdost adına, 24 Ocak 2011’de Uğur Mumcu adına yaptığı suç duyurularına bu hafta Hasan Ocak ve Yusuf Ekinci ile devam ediyor. TBP üyeleri, hafta başında da Sivas davası duruşmasına katılacak.
Toplumsal Bellek Platformu'nun programı şöyle:
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşecek Sivas
davası duruşması izlenecek.Tarih:
22 Şubat 2011Saat:
9.30Yer:
Ankara Adliyesi
21 Mart 1995'te kaçırılarak gözaltına alınan ve ailenin aylar sonra, işkence edilerek öldürülmüş bedenine kimsesizler mezarlığında ulaşabildiği Hasan Ocak
’ın ailesi Beykoz Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulacak.Tarih :
23 Şubat 2011Saat :
12.00Yer :
Sultanahmet Adliyesi
25 Şubat 1994'te kaçırılarak öldürülen Yusuf Ekinci
’nin ailesi Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulacak.Tarih :
25 Şubat 2011Saat :
10.30Yer:
Ankara Adliyesi
Detaylı bilgi için: www.toplumsalbellekplatformu.com