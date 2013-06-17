Toplumsal Bellek Platformu: Abdullah, Mehmet ve Ethem’in katillerini gördük ve biliyoruz

Toplumsal Bellek Platformu, Gezi Parkı direnişinde hayatlarını kaybedenler hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Biz sayıları binleri aşan ve devlet şiddetinin, hukuksuzluğunun ve adaletsizliğin mağduru olan ailelerin yalnızca küçük bir bölümünü oluşturan Toplumsal Bellek Platformu olarak Abdullah, Mehmet ve Ethem’in katillerini gördük ve biliyoruz. En küçük demokrasi istemine karşı sınırsız şiddet gösteren bu katili iyi tanıyoruz" denildi.

"Bizler bu katili gördük ve tanıyoruz" denilen açıklamada "Abdullah Cömert, Mehmet Ayvalıtaş ve Ethem Sarısülük’ün aileleri artık bizim de ailemizdir" ifadeleri kullanıldı.

Toplumsal Bellek Platformu'ndan yapılan açıklama şöyle:



TOPLUMSAL BELLEK PLATFORMU’NDAN GEZİ OLAYLARINA İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

Taksim Gezi Parkı protestoları ile başlayan ve ülke çapında demokrasi ve özgürlük çağrısına dönüşen gösterilere devletin kolluk kuvvetleri tarafından yapılan ölçüsüz ve orantısız güç kullanımı neticesinde Hatay’da Abdullah Cömert, İstanbul’da Mehmet Ayvalıtaş ve Ankara’da Ethem Sarısülük hayatlarını kaybetti. Söz konusu cinayetler ile ilgili şu ana kadar yapılan soruşturmaların ciddiyetten uzak olduğu, failleri belirleme konusunda görevli makamların görevlerini gereği gibi ifa etmedikleri gözlemlenmektedir. Biz sayıları binleri aşan ve devlet şiddetinin, hukuksuzluğunun ve adaletsizliğin mağduru olan ailelerin yalnızca küçük bir bölümünü oluşturan Toplumsal Bellek Platformu olarak Abdullah, Mehmet ve Ethem’in katillerini gördük ve biliyoruz. En küçük demokrasi istemine karşı sınırsız şiddet gösteren bu katili iyi tanıyoruz…

Aynı katil Uğur Mumcu’yu, Musa Anter’i, İlhan Erdost’u, Hasan Ocak’ı, Yusuf Ekinci’yi ve Metin Göktepe’yi aramızdan aldı. Aynı katil Sivas, Madımak’ta toplanan çılgın kalabalığı önlemek için kılını kıpırdatmadı. Abdi İpekçi cinayetinin failini ödüllendiren, Zeki Tekiner’in katillerini salıveren de aynı katildir. Sabahattin Ali, Orhan Yavuz, Necdet Bulut, Akın Özdemir, Cevat Yurdakul, Cavit Orhan Tütengil, Ümit Kaftancıoğlu, Sevinç Özgüner, Çetin Emeç, Turhan Dursun, Bahriye Üçok, Muammer Aksoy, Onat Kutlar, Yasemin Cebenoyan, Necip Hablemitoğlu ve daha niceleri… Aynı katil Hrant Dink cinayetinin faili ile gururla resim çektiren katildir. Sokaklarda bu ülkenin sahibi gibi kendi halkına baskı ve terör uygulayandır aynı katil…

Bizler bu katili gördük ve tanıyoruz. Ülkenin geleceği ve umudu olan bir neslin daha geleceğinin karartılmasına, toplumun korku içinde yaşamaya mahkûm hale getirilmesine izin vermeyeceğiz. Bu cinayetlerin de takipçisi olacağız. Abdullah Cömert, Mehmet Ayvalıtaş ve Ethem Sarısülük’ün aileleri artık bizim de ailemizdir.

Onların hatıraları önünde saygı ile eğiliyor ve tüm halkımıza yaşanan haksızlıklara karşı durmaya devam çağrısında bulunuyoruz.

Basın ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Toplumsal Bellek Platformu