-Toplum Yararına Çalışma Programı'ndaki süre uzatıldı BURSA (A.A) - 12.11.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, depremin ardından, mevcut işsizliğin daha da had safhalara ulaştığını dile getiren Çelik, bunu da dikkate alarak Toplum Yararına Çalışma (TYÇ) Programı'ndaki istihdam süresini 6 aydan 8 aya çıkardıklarını belirtti. Çelik, Türkiye'nin Van'daki 5.6 büyüklüğündeki ikinci depremle bir kez daha sarsıldığını belirten Çalik, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi. ''Bu tip doğal afetlerle karşılaşacağımız bir coğrafyada yaşıyoruz. Bize düşen görev neyse, sorumluluk çerçevesinde bunu yerine getirmek durumundayız'' diyen Bakan Çelik, şunları söyledi: "Yasalara aykırı bina yapmak, doğal olmayan bir afettir. Doğal afet bizim elimiz, bizim gücümüz çerçevesinde gerçekleşen bir olay değil. Bir de doğal olmayan bir afetle karşı karşıyayız ki bu da yasalara uygun olmayan binaların yapılmasından kaynaklanıyor bu ölümler, bu yaralanmalar. Bundan dolayı köklü önlemlerin alınacağı bir sürece girmiş bulunuyoruz. İnşallah vatandaşlarımız da bunun farkında olarak, onlarla birlikte el birliği ile bütün bu önlemleri hızlı bir şekilde alırız, sağlıklı konutlarda huzurlu bir hayat sürdürmüş oluruz.'' Depreme dayanıklı yapılaşma konusunda köklü bir yaklaşıma ihtiyaç bulunduğunu vurgulayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, ''Binanın temelinden anahtar teslimine kadar geçen bölümlerde kim sorumluluk üstleniyorsa bunlara müteselsil sorumluluk getirmek gerekiyor" dedi. Van'daki depremin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının aldığı önlemlere dikkat çeken Çelik, işverenlerin sigorta primlerini ertelediklerini, çalışanların çalışmaya devam etmelerini temin adına, ücretlerinin belli bir süre devlet tarafından karşılanması imkanı getirdiklerini hatırlattı. Bakan Çelik, sözlerine şöyle devam etti: ''Sigorta primlerinin ertelenmesinin yanı sıra önümüzdeki 3 ay içerisinde oluşacak sigorta primlerinin de 1 yıl ertelenmesi uygulamasına hemen geçtik. 5 bin 200 iş yerinde geleceğe dönük bazı sıkıntılar yaşandı. Bunların ümitlerini kırmama adına, yasal mevzuat çerçevesinde, 3 aylık dönemde müracaat etmeleri halinde, işverenin 3 yıl çalıştırıp 600 gün prim ödedikleri bir çalışanı varsa, bunun ücretini 3 ay ödeme veya Bakanlar Kurulu kararıyla önümüzdeki günlerde bunu 6 aya çıkarma gibi imkanlarımız var. Yani işverenlerimizin çalıştırdığı işçiler belli şartlara haiz ise onlara biz Kısa Çalışma Ödeneği dediğimiz ödenek çerçevesinde destek sağlıyoruz.'' -Van'da 5 bin kişi istihdam edilecek- Bunların yanında depremin ardından, mevcut işsizliğin daha da had safhalara ulaştığını dile getiren Çelik, bunu da dikkate alarak Toplum Yararına Çalışma (TYÇ) Programı'ndaki istihdam süresini 6 aydan 8 aya çıkardıklarını belirtti. TYÇ kapsamında Van'da 5 bin kişinin istihdam edilmesi için gerekli talimatı verdiklerini vurgulayan Çelik, ''5 bin Vanlı kardeşimize 8 ay boyunca yaklaşık 700 bin lira civarında aylıkla ve sigortalı olarak çalışma imkanını sağlamış oluyoruz. Bu dönemi yaza kadar taşımama, aş ve iş sorunu yaşamamalarıyla ilgili gerekli adımları atmış olduk'' diye konuştu. Çelik, en son atılan adımla depremde ölenlerin yakınlarına ve malul duruma düşenlere maaş bağlanması ile ilgili kanun tasarısının Bakanlar Kurulu'na gönderildiğini de ifade ederek, ''Büyük ihtimalle bunu önümüzdeki pazartesi Bakanlar Kurulu'ndan yüce Meclis'e sevk edeceğiz. Sayın Başbakanımızın talimatları doğrultusunda bunlar hızlı bir şekilde gerçekleşecek'' dedi.