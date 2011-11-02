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Ekonomi

Toplum yararı için 3 yılda 117 bin kişi istihdam edildi ANKARA (A.A)

02 Kasım 2011 13:47

-Toplum yararı için 3 yılda 117 bin kişi istihdam edildi ANKARA (A.A) - 02.11.2011 - Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında 3 yılda 117 bini aşkın kişi asgari ücretle sigortalı olarak istihdam edildi.  AA muhabirinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinden edindiği bilgiye göre, İŞKUR tarafından yürütülen program, işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde, işsizlerin kısa süreli istihdamı ve eğitimi için toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesini amaçlıyor. TYÇP, genellikle ekonomik kriz, özelleştirme, ekonomik yapılanma, doğal afetler ve işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde İŞKUR'a kayıtlı işsizlerin, çalışma yaşamından uzun süre ayrı kalarak maddi sıkıntıya düşmelerini önlemek, çalışma alışkanlık ve disiplinlerini yitirmemelerini, kısa süreli istihdam ve eğitimlerini sağlamak için yürütülüyor.  Program kapsamında, yol yapım ve bakım, kültürel mirasın korunması, restorasyon, okulların bakım ve temizliği, ağaçlandırma, fidan yetiştiriciliği ve teraslama gibi birçok alanda projeler yürütülüyor. Böylece pek çok kişiye istihdam imkanı sağlanıyor.  Projelerde çalıştırılacaklar, İŞKUR'a kayıtlı işçiler arasından kurayla belirleniyor. Sigortalı istihdam edilen bu işçilere, asgari ücret ödeniyor. TYÇP kapsamında, 2009 yılında 45 bin 500, 2010 yılında 42 bin ve bu yıl ise yaklaşık 30 bin olmak üzere 117 bini aşkın kişi istihdam edildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında bu yıl 30 binin üzerinde okulun bakım onarım ve temizliği yapıldı.  Bakanlık, program kapsamında ağırlıklı olarak okulların bakım ve temizlik işlerinde istihdam yapıldığını ve okulların 8 ay süreyle açık olduğunu dikkate alarak, TÇYP kapsamındaki çalışma süresini 6 aydan 8 aya çıkardı.

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