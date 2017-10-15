Toplum destekli polis, çocukları mutlu etti

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından \'Herşey Bir Umutla Başlar\' projesi kapsamında ilçelerde yaşayan öğrenciler, kent merkezinde ağırlandı, tarihi ve turistik yerler gezdirildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü hazırlanan ÇOGEP faaliyetleri kapsamında yapılan \'Herşey Bir Umutla Başlar\' projesi kapsamında Kayseri kent merkezini hiç görmeyen 12 ilçeden 480 öğrenci kent merkezine getirildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü polisleri tarafından karşılanan öğrenciler, günün anısına selfie çekti. Hunat Cami\'ni, Hunat Hatun Medresesi\'ni, Anadolu Medeniyetler Müzesi\'ni, Kadir Has Stadyumu\'nu gezen, Erciyes Dağı\'na çıkarılan öğrenciler, ziyaretin son bölümünde de sinema keyfi yaşadı. Kayseri merkezine ilk defa geldiğini belirten Ravza Nur Demir, \"Daha önce hiç görmediğim ve bilmediğim yerlerigezdim. Çok mutlu olduk\" dedi.



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