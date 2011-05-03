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Ekonomi

TOPLU TEMİNAT TÜM GÜMRÜKLERDE GEÇERLİ OLACAK ANKARA (A.A)

03 Mayıs 2011 15:34

-TOPLU TEMİNAT TÜM GÜMRÜKLERDE GEÇERLİ OLACAK ANKARA (A.A) - 03.05.2011 - Gümrük Müsteşarlığı, gümrük işlemlerinde bir gümrük idaresine verilen toplu teminat, Türkiye genelinde tüm gümrük müdürlüklerinde kullanılabileceğini bildirdi.  Gümrük Müsteşarlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gümrük Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklik İle gümrük işlemlerine bir dizi kolaylık ve yenilik getirildiğini, bunlardan birinin de toplu teminat uygulaması olduğu belirtildi.  Mevzuat uyarınca, gümrük idarelerinin gümrük vergilerinin ve diğer amme alacaklarının ödenmesini sağlamak üzere, bir teminat verilmesini isteyebildiği kaydedilen açıklamada, eski sistemde verilen teminatın sadece ilgili gümrük idaresinde kullanılabildiği vurgulandı.  Açıklamada, yeni düzenleme sayesinde yükümlü tek bir gümrük müdürlüğüne verilen toplu teminatın diğer gümrük müdürlüklerinde de kullanılabileceği ifade edildi. Bu şekilde, teminatlı işlemlerin kolaylaştırılması ve teminat maliyetlerinin azaltılmasının sağladığı kaydedildi.

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