Toplu tecavüzün failleri yakalandı



Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş Eyaleti'nde 14 ve 16 yaşlarındaki iki kız çocuğuna tecavüz edilmesi ve çocukların daha sonra da bir ağaca asılmasıyla ilgili olarak ikisi polis beş kişi gözaltına alındı.

Kuzen oldukları belirtilen kız çocuklarının cesetleri ailelerinin polise başvurması üzerine bir ağaca halde geçen çarşamba günü bulunmuştu.

Polis, üç kişinin tecavüz suçlamasıyla ilgili olarak, iki polisin de failleri saklamak ve görevlerini suistimal etmek suçlarından gözaltına alındığını belirtti. Olayla ilgili olarak iki kişinin daha arandığı bildirildi.

Olayın ardından ülkedeki kadın hakları savunucuları, polisi faillere yardım etmek ve geç hareket etmekle suçlamıştı. Olayın meydana geldiği köyde de protesto gösterileri düzenlenmişti.

Kurban aileleri, Hint kast sistemine göre alt sınıftan oldukları için haber vermelerine rağmen polisi geç hareket etmekle suçluyor.

Kızların intihar sonucu mu öldüğü yoksa failler tarafından mı ağaca asılarak öldürüldüğü henüz kesinlik kazanmadı. Polis ilk belirlemelerin ardından çocukların intihar etmiş olabileceğini ifade ederken, bu iddiaya inanmayan aileler kızlarının cinayete kurban gittiğini düşünüyor.