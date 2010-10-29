Toplu taşımaya yüzde 10 zam

T24

"Yüzde 10'luk bir tarife artışı hasıl oldu"

30 Ekim'den itibaren Metrobüs'te gittiğin kadar öde



Yeni uygulama 30 Ekim'de başlayacak

İŞTE YENİ ÜCRET TARİFESİ

Yazılı açıklamada şöyle denildi;"Metrobüs'te bindiğin kadar öde dönemi başlıyor. İETT Genel Müdürlüğü ve BELBİM AŞ'nin yaptığı ortak çalışma ile metrobüs hattında durak bazında ücretlendirme tarifesine geçiliyor. Toplu taşım ücretlerinde de yeni bir ayarlamaya gidildi. Buna göre İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, toplu ulaşım hizmetlerinin sürdürülebilir olmasını sağlamak için hizmet bedelinin vatandaşlarımıza olabildiğince az yansıtılması anlayışı içinde çalışma yapma zaruriyeti doğru. İETT en son tarife düzenlemesini 1 Haziran 2009 tarihinde yapmıştı. Ancak aradan geçen yaklaşık 17 aylık süre içerisinde hizmete esas teşkil eden girdi fiyatlarında (akaryakıtta yüzde 25, işçilikte yüzde 12) önemli oranlarda artış kaydedildi. Dolayısıyla kurumsal gelir-gider dengesini sağlayabilmek amacıyla yaklaşık yüzde 10'luk bir tarife artışı hasıl oldu. Yeni tarifenin artış oranı söz konusu dönemde gerçekleşen enflasyon oranı da dikkate alınarak hesap edildi""Avcılar-Söğütlüçeşme arasında hizmet veren metrobüs hattında, işletmesine başlamadan önce planlanan, ancak teknolojik altyapı yetersizliğinden uygulanamayan kademeli ücretlendirme sistemine 30 Ekim tarihinden itibaren geçiliyor.Planlamaya göre ilk üç durak için tam 1,35 TL, indirimli öğrenci 0,80 TL, diğer indirimli 0,90 TL, üç duraktan sonra tam 1,95 TL, indirimli öğrenci 0,95 TL, diğer indirimli 1,10 TL olarak ayarlandı. Aylık mavi akbillerde ise ilk üç durak için bir biniş, üç durak sonrası için 2 biniş düşülecek. Vatandaşlar Metrobüsü kullanmadan bu güzergahta seyahat edenler Boğaz geçişinde iki bilet olmak üzere toplam üç bilet karşılığı yolculuk yapıyorlar. Bunun karşılığı, tam yolculuklarda 4.95 TL, aktarma avantajı ile 4.15 TL, indirimli yolculuklarda ise 2.85 TL aktarma avantajı kullanıldığında ise 2.25 TL'dir. Metrobüs uygulamasındaki yeni ücret sistemi ile Avcılar-Söğütlüçeşme arasında seyahat eden tam Akbil kullanan 1.95 TL, öğrenci indirimli Akbil kullanan yolcular ise 0.95 TL ve diğer indirimli Akbil kullanan yolcular ise 1.10 TL ödeyecekler.Metrobüsle seyahat eden yolcularımız, metrobüsten sonra başka bir ulaşım otoritesinin aracını kullandıkları takdirde aktarma ücreti ödeyerek seyahat edebileceklerdir. Bu yolcuların ekonomik avantajları tam biletli yolcular için yüzde 60, indirimli biletli yolcular için ise yüzde 53 oluyor. Aktarmalar göz önüne alınarak hesaplandığında ise yolcu avantajı, tam biletli yolcularda yüzde 51, indirimli biletli yolcularda ise yüzde 57 olmaktadır. Özellikle Avcılar-Mecidiyeköy arası seyahat eden yolcularımız için metrobüs sistemine paralel olarak çalışan 78 M (Avcılar Metrobüs Durağı - Mecidiyeköy) ve 120 M (Mecidiyeköy-Söğütlüçeşme-Kadıköy) numaralı hatlarımız ile yolcularımıza alternatif ulaşım imkanı sunulmakta ve yoğunluğuna göre araç sayısı arttırılmaktadır""Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) kararıyla İETT ve Özel Halk Otobüsleri ile raylı ve deniz ulaşım sistemlerinde uygulanacak ücret tarifesi yeniden düzenlendi.Tam : 1,65 TLİndirimli- Öğrenci : 0,95 TL- Diğer : 1,10 TLTam : 120 TLİndirimli- Öğrenci : 60,00 TL- Diğer : 70,00 TLTam : 0,85 TLİndirimli-Öğrenci : 0,35 TL- Diğer : 0,45 TLJeton : 1,75 TLAkbil : 2,75 TLİndirimli Akbil : 1,90 TLJeton : 3,50 TLAkbil : 4,40 TLİndirimli Akbil : 2,92 TLJeton : 6,50 TLAkbil : 6,00 TLİndirimli Akbil : 2,92 TLJeton : 6,50 TLAkbil : 3,60 TLİndirimli Akbil : 3,05 TLJeton : 4,50 TL- Tek geçişlik bilet : 2,50 TL- İki geçişlik bilet : 5,00 TL- Beş geçişlik bilet : 12,00 TL- On geçişlik bilet : 23,00 TL