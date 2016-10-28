Toplu taşımaya yeni güvenlik önlemleri geliyor

Şehir içi toplu taşımada kullanılan yüz binlerce minibüs ve otobüs, teknolojinin sunduğu olanaklarla daha güvenli hale getirilecek. Bundan böyle araçlarda araç takip cihazı, acil durum butonu, kamera sistemi ve görüntü kayıt sistemi bulunacak.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Araçların İmal, Tadi̇l ve Montajı Hakkında Yönetmeli̇k ile sürücü ve yolcu güvenliğine ilişkin bir dizidüzenleme yapıldı.

Şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığıyla servis ve turizm taşımacılığı yapan araçlar dışında şehir içi yolcu taşıma hizmeti yapan araçlar ek şartları karşıladıkları takdirde Özel Güvenlik Donanımlı Toplu Taşıma Araçları olarak adlandırılacak.

Buna göre, sürücü dışında 8'den fazla oturma yeri olan, yolcu taşımaya yönelik motorlu araçlarda sürücü güvenlik kabini oluşturulacak.

Sürücü güvenlik kabini darbeye karşı dayanıklı yapıda ve sürücüyle yolcunun fiziksel temasına imkan vermeyecek şekilde tasarlanacak.

Yeni araçlarda araç takip cihazı da bulunacak

Araç takip cihazı, dahili olarak gerçek zamanlı araç konum/durum takibi sağlayacak. Konum bilgisi (enlem, boylam), hız bilgisi, zaman (tarih, saat), yön bilgisi, toplam mesafe bilgisi üretecek. Pozisyon, hareket edilen yön, anlık hız gibi bilgilerin otomatik takibi yapılacak.

Talep edildiğinde cihaz içinde güzergah ihlali kontrolü yapılabilecek. Enerji kesilmesi durumunda sistem en az 5 saat boyunca çalışacak.

Araç takip cihazı, dahili olarak gerçek zamanlı araç konum/durum takibi sağlayacak. Konum bilgisi (enlem, boylam), hız bilgisi, zaman (tarih, saat), yön bilgisi, toplam mesafe bilgisi üretecek. Pozisyon, hareket edilen yön, anlık hız gibi bilgilerin otomatik takibi yapılacak.

Talep edildiğinde cihaz içinde güzergah ihlali kontrolü yapılabilecek. Enerji kesilmesi durumunda sistem en az 5 saat boyunca çalışacak.

Kameralar delil üretecek

Araçlara kurulacak kamera sisteminde kullanılacak cihaz, yapı ve özellik olarak hareket halindeki araçlar için tasarlanmış olacak. Kameranın resim sensörü özelliği hareketli ortamlarda sabit görüntü almak için geliştirilmiş olacak.

Kameranın araç içini görüntülemesi ve herhangi bir olayın incelenmesinde yolcu kimliğinin tanımlanabilmesine yardımcı olabilmesi için çözünürlüğü en az 480 TV-Line düzeyinde bulunacak.

Kameranın kendi içinde video üzerine işlenebilen ve yedeklenen videonun mahkemelerde delil amaçlı kullanılabilmesini sağlayan Watermark özelliği olacak.

Acil durum butonu "imdat" diyecek

Toplu taşıma araçlarındaki bir diğer önemli değişim ise "acil durum butonu" olacak. Acil durum butonları asgari acil çıkış yerleri kadar bulunacak ve acil çıkış yerlerinin konumuna uygun yerleştirilecek.

Şoför mahallinde 1, bunun dışında her 4 metrede asgari 1 adet olmak üzere araç içinde eşit olarak dağıtılmış acil durum butonları konumlandırılacak.

Söz konusu düzenlemeler, 6 ay sonra yürürlüğe girecek.