Toplu taşımada 'Otobüs Yolu' dönemi

İstanbul'da sadece toplu taşıma araçlarının kullanacağı “Toplu Taşıma Yolu” uygulaması başlatılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan yeni uygulama 3 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kentteki trafik yoğunluğunu azaltmak için yeni bir uygulama başlatılıyor.

İstanbul'daki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla dünyanın gelişmiş pek çok ülkesinde uygulanan “Toplu Taşıma Yolu” 3 Eylül 2012 Pazartesi günü başlayacak.

Belirtilen güzergâhlarda vatandaşlar zamandan büyük tasarruf sağlayacak.

Uygulama vatandaşlar tarafından benimsenmesi halinde ise yaygınlaştırılacak.

Pilot uygulama için yollar belirlendi

Uygulama Pilot bölge olarak belirlenen öncelikle Millet Caddesi- Topkapı-Aksaray ve Şirinevler-Mahmutbey yolunda başlanacak.

Daha sonra güzergahlar; Topkapı-Aksaray–Taksim, Kızıltoprak–Bostancı–Tuzla, Beşiktaş–Maslak ve Yenikapı–Başakşehir istikametine genişletilecek.

Uygulama trafiğin yoğun olduğu saatlerde yapılacak, bunun dışında diğer araçların kullanımına açık olacak.

Hafta içi sabah 00.07-10.00, akşam 16.00-20.00 saatleri arasında uygulanacak. Uygulama saatleri ve giriş çıkışlara ait düzenlemeler, şeritlerde yatay ve düşey işaretlemeler yapıldı. “Toplu Taşıma Yolu” 2 mm. yüksekliğinde kompenantlı boya ile veya gereken yerlerde hareketli fiziki engelle ayrıldı.

Sıkı denetim yapılacak

Toplu ulaşım araçları haricinde yola giren veya park eden yapan araçlar, EDS kameraları ve Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlenecek.

Belirtilen saatler içinde sağ şeritlerde yükleme-boşaltma yapılmayacak.

Şerit başlangıcında, bilgilendirme levhaları ile sürücülere gerekli uyarılar yapılacak, kurallara uymayan sürücüler EDS ile tespit edilerek cezai müeyyide uygulanacak.

Millet Caddesi; Topkapı-Aksaray her iki yöndeki sağ şerit İETT ve Özel Halk Otobüslerine tahsis edildi. Şirinevler-Mahmutbey yolu da sadece İETT, Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsler tarafından kullanılacak.

Bu şeritlerde taksiler sadece duraklarda yolcu indirip bindirebilecekler. Otobüs şeridi uygulaması sonucu özel araç yerine toplu taşıma sistemini belirtilen saatlerde günde yaklaşık 17 bin kişinin geçeceği öngörülüyor.

Araç sahiplerinin toplu taşımayı seçmesinden dolayı yıllık 650.000 litre yakıt tasarrufu ile karbondioksit salınımında 1500 ton azalma olacağı hesaplanıyor.