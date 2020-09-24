Toplu taşımada maske yerine canlı yılan 'taktı'

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İngiltere'de bir kişinin halk otobüsünde maske yakmak yerine suratına canlı bir yılan doladığı görüldü.

İsmi paylaşılmayan adamın yılanla beraber fotoğrafları Swindon'dan Manchester'a giden bir otobüste çekildi ve sosyal medyada paylaşıldı.

BBC'ye konuşan yolculardan biri, "İlk önce süslü bir maske taktığını düşündüm" dedi. Yolcu sürüngen tutunma yerlerine doğru hareket etmeye başlayınca adamın boynundakinin maske olmadığını fark ettiğini ifade etti.

Görgü tanığı, diğer yolcuların yılandan rahatsız olmadığını ifade etti.

Manchester Ulaştırma Müdürlüğü, konuyla ilgili açıklamasında yılanların uygun bir yüz koruması olmadığını ifade etti. Britanya'da Koronavirüs önlemleri kapsamında toplu taşıma araçlarında maske takmak zorunlu tutuluyor.