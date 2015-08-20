Toplu taşımada bir ilk: İETT otobüslerinde güneş enerjisi dönemi

Türkiye’nin ilk güneş panelli toplu taşıma otobüsü, tarafından Topkapı-Eminönü arasında ilk seferini gerçekleştirdi. İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) tarafından geliştirilen pilot otobüsün üzerine 15 adet güneş panel, otobüsün ihtiyaç duyduğu elektriği karşılıyor.

İHA’nın haberine göre; Türkiye’nin ilk güneş enerjili şehir içi toplu taşıma otobüsü, ilk seferini yaptı. Enerji ve yakıt tasarrufu sağlayacak pilot proje otobüsü ilk seferini Topkapı-Eminönü güzergahında gerçekleştirdi. İETT bünyesindeki bir otobüste pilot olarak uygulanan güneş panellerinin diğer otobüslerde de yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Çevreci özelliği ile dikkat çeken otobüsün tavanında toplam 15 adet güneş paneli bulunuyor. Otobüs, bu sayede akü tasarrufu sağlarken yenilenebilir enerji ürettiği için karbondioksit salınımı gerçekleştirmediği için küresel ısınmaya sebep olmuyor. Otobüs, azotoksit, kükürtoksit ve uçucu kül salınımları da yapmıyor.

Pilot projenin detayları hakkında bilgi veren İETT Çevre Mühendisi Fatma Nur Yılmaz, “Projemizde Türkiye’de ilk defa güneş enerji panelli bir toplu taşıma aracını görüyoruz. Bizler bu projemizde daha önce dünyada yapılan uygulamaları da aynı zamanda örnek aldık. Bunun yanı sıra şehirlerarası araçlarda uygulamaları var. Fakat toplu taşıma otobüsünde ilk defa İETT tarafından Türkiye’de projelendirildi güneş panelli otobüsümüz.

'Çevresel farkındalığı vurgulamak istiyoruz'

Otobüsümüz çevre dostu bir motora sahip. Üzerinde kullandığımız güneş panelleri enerjisini güneşten alan yenilenebilir enerji kaynağı. Burada amacımız yenilenebilir enerji kaynaklarını da çevresel farkındalığı vurgulamak istiyoruz. Çünkü çevreci olmak ve alternatif yakıtları kullanmak vizyonumuzdan da hareketle bizler bu tarz projelerin de hayata geçirilebileceğini göstermiş olduk ve projemiz de ilk defa pilot olarak kullanılmış oldu” ifadelerini kullandı.

LCD ekranlar enerjiyi panellerden alacak

Çevreci otobüsün teknik özelliklerinden ve projeyle ilgili elde edilecek kazanımlardan da bahseden Fatma Nur Yılmaz, “Paneller güneşten aldıkları enerjiyle aracın içerisinde bulunan LCD ekranımızı, Wifi sistemimizi, yolcularımız için oluşturduğumuz şarj ünitelerimizi, sesli anons sistemimizi ve kameralarımızı, aynı zamanda İstanbul kartlarımızı okuttuğumuz cihazlarımızın enerji ihtiyacını güneş panellerimizden karşılayacağız. Bunun yanı sıra güneş panelleri akü tasarrufu sağladıkları ve aküyü destekledikleri için bu yükü hafifletmiş olacaklar ve böylece yakıt tasarrufu sağlayacaklar” dedi.