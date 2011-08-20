-Toplu taşıma protestosu yol kapattı ANTALYA (A.A) - 20.08.2011 - Antalya'da uygulanmaya başlanan toplu taşıma sistemini protesto etmek isteyen bazı vatandaşlar, yol kapattı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün hayata geçirilen, hızlı, kaliteli, 24 saat kesintisiz toplu taşıma sağlayacağı belirtilen yeni ulaşım sistemi sıkıntılı başladı. Toplu taşıma araçlarının duraklara gelmediğini ve toplu taşıma sisteminin yeteri kadar tanıtılmadan hayata geçirildiğini iddia eden bazı vatandaşlar, Vatan Bulvarı'nda her iki şeridi trafiğe kapattı. Vatandaşlar, tramvay yolunu da keserek tramvayların geçişini engelledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşları uzun süre yolu açmaları için ikna etmeye çalıştı. Ancak vatandaşlar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın'ın gelmesi durumunda yolu açacaklarını belirterek, eylemlerini sürdürdü. Bunun üzerine çevik kuvvet ekipleri müdahale ederek vatandaşları yol kenarlarına geçirirken, 3 kişiyi de gözaltına aldı. Müdahalenin ardından, bulvarın her iki yönü trafiğe açıldı. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanı Nazif Altınpınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzmanların yaklaşık 1,5 yıldır yürüttüğü çalışma sonucunda yeni toplu taşıma sisteminin hayata geçirildiğini söyledi. Yılların getirdiği bir alışkanlığı değiştirmenin zor olduğunu dile getiren Altınpınar, şunları kaydetti: ''Yapılan çalışmada yanlışlıklar olabilir, bunu da aksaklıkları görerek çözeceğiz. Oluşturduğumuz kriz masasında bu sorunları çözmeyi planlıyoruz. Vatandaşlar sıkıntı çekiyorsa onlardan özür diliyoruz. Hiçbir belediye, vatandaşının yararına olmayan bir çalışmayı uygulamaz. Buradaki aksaklıklar belki bir, belki iki ay içinde rayına oturamayabilir. Bu sıkıntıları masaya yatırıp çözüm bulmak için çalışacağız.''