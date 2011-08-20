T24 LogoT24 Logo
Gündem

Toplu taşıma protestosu yol kapattı ANTALYA (A.A)

20 Ağustos 2011 15:48

-Toplu taşıma protestosu yol kapattı ANTALYA (A.A) - 20.08.2011 - Antalya'da uygulanmaya başlanan toplu taşıma sistemini protesto etmek isteyen bazı vatandaşlar, yol kapattı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün hayata geçirilen, hızlı, kaliteli, 24 saat kesintisiz toplu taşıma sağlayacağı belirtilen yeni ulaşım sistemi sıkıntılı başladı.  Toplu taşıma araçlarının duraklara gelmediğini ve toplu taşıma sisteminin yeteri kadar tanıtılmadan hayata geçirildiğini iddia eden bazı vatandaşlar, Vatan Bulvarı'nda her iki şeridi trafiğe kapattı. Vatandaşlar, tramvay yolunu da keserek tramvayların geçişini engelledi.  Olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşları uzun süre yolu açmaları için ikna etmeye çalıştı. Ancak vatandaşlar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın'ın gelmesi durumunda yolu açacaklarını belirterek, eylemlerini sürdürdü.  Bunun üzerine çevik kuvvet ekipleri müdahale ederek vatandaşları yol kenarlarına geçirirken, 3 kişiyi de gözaltına aldı. Müdahalenin ardından, bulvarın her iki yönü trafiğe açıldı.  Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanı Nazif Altınpınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzmanların yaklaşık 1,5 yıldır yürüttüğü çalışma sonucunda yeni toplu taşıma sisteminin hayata geçirildiğini söyledi.  Yılların getirdiği bir alışkanlığı değiştirmenin zor olduğunu dile getiren Altınpınar, şunları kaydetti: ''Yapılan çalışmada yanlışlıklar olabilir, bunu da aksaklıkları görerek çözeceğiz. Oluşturduğumuz kriz masasında bu sorunları çözmeyi planlıyoruz. Vatandaşlar sıkıntı çekiyorsa onlardan özür diliyoruz. Hiçbir belediye, vatandaşının yararına olmayan bir çalışmayı uygulamaz. Buradaki aksaklıklar belki bir, belki iki ay içinde rayına oturamayabilir. Bu sıkıntıları masaya yatırıp çözüm bulmak için çalışacağız.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24