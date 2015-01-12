Toplu taşıma kartları tüm illerde geçerli olacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfü Elvan, toplu taşıma için ortak bir ödeme sistemi üzerinde çalıştıklarını söyledi. Bakan Elvan sistemi, “Örneğin, Ankara'da herhangi bir metro kartına sahip olan bir vatandaşımızın, Konya'ya gittiğinde ya da Eskişehir'e gittiğinde aynı kartı kullanma imkanı getiren bir sistem" diye açıkladı.

Anadolu Ajansı'ndaki habere göre, belediyeler cephesinde uygulamanın nasıl karşılanacağı merak konusu. Çünkü İstanbulkart gibi ulaşım sistemlerinde, yolcunun yüklediği para doğrudan belediyenin kasasına gidiyor. İller arasında kartların kullanılmasına başlandığında sistemin nasıl bir şekil alacağı merak ediliyor. Elvan, Afyonkarahisar-Kütahya ve Dinar-Dazkırı-Sandıklı-Keçiborlu bölünmüş yollarının açılış töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tek ödeme sistemi

Elvan, akıllı ulaşım sistemlerine yönelik bir başka konunun toplu ulaşımı ilgilendirdiğini anlattı. Şehirlerdeki trafik lambalarını akıllı hale getiren sistemler geliştirdiklerini bildiren Elvan, "Örneğin, trafik yoğunluğu hemen hemen önemli ölçüde azalabiliyor ya da yayanın geçmediği anlar söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla kırmızı, sarı, yeşil ışık sistemlerini daha da akıllı hale getiren modeller üzerinde çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

Pilot bölge Ankara

Kent toplu ulaşımında 'tek ödeme sistemi'ni getirmeyi planladıklarına işaret eden Elvan, bunu pilot olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ona komşu başka bir belediyeyle gerçekleştirmek istediklerini belirtti. Bununla ilgili çalışmalara başladıklarını dile getiren Elvan şunları söyledi:

"Örneğin, Ankara'da herhangi bir metro kartına sahip olan bir vatandaşımızın, Konya'ya gittiğinde ya da Eskişehir'e gittiğinde aynı kartı kullanma imkanı getiren bir sistem. Mahsuplaşma sistemi de buna göre dizayn ediliyor. Bunu tüm illere yaygınlaştırmayı hedefliyoruz ama öncelikli olarak pilot bazında iki ilimiz arasında bunu uygulamak istiyoruz."

Bakan Elvan, pek çok yönü bulunan akıllı ulaşım sistemlerinde, araçlara yerleştirilecek bir cihazla kaza anında o aracın hızı, koordinatları, nerede bulunduğu gibi bilgilerin de doğrudan trafik yönetim merkezine gönderilme imkanı olacağını ifade etti.