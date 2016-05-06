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Dünya
Deutsche Welle

Toplu taciz için ilk duruşma

Yılbaşı akşamı Köln kentinde yüzlerce kadına yönelik yapılan cinsel saldırılarla ilgili ilk duruşma bugün yapılıyor. Cinsel şiddete teşebbüs suçuyla mahkeme karşısına çıkarılacak ilk sanık 26 yaşında bir Cezayirli.

06 Mayıs 2016 14:27


Yılbaşı akşamı Köln'ün ana tren istasyonu ve yakınındaki alanlarda eğlenen yüzlerce kadın toplu cinsel saldırılara maruz kalmış ve olay büyük yankı uyandırmıştı. Savcılığa bin yüzden fazla şikâyet dosyasının iletildiği saldırılarla ilgili ilk duruşma bugün yapılıyor.

Cinsel şiddete teşebbüs suçuyla mahkeme karşısına çıkarılacak ilk sanık 26 yaşında bir Cezayirli. Sanığın olay gecesi beraberindeki yaklaşık on kişilik bir grupla tren istasyonunda bir kadına elle sarkıntılık ettiği ve cep telefonunu zorla aldığı iddia ediliyor.

Şikâyet dilekçesinde yer alan bilgilere göre grup üyeleri mağdura iki üç dakika boyunca elle sarkıntılık etti ve çıkan arbedede 26 yaşındaki kadının pantolon cebindeki telefonunu aldı. Cinsel taciz suçlamasıyla mahkemeye çıkan sanık bu yüzden gasp nedeniyle de yargılanacak. Sanık avukatları tüm suçlamaları reddederken, sanığın 23 yaşındaki kardeşi de başka bir kadına yönelik aynı suçlardan hâkim karşısına çıkacak.

Yeni yıl akşamında görünüşleri itibariyle Kuzey Afrikalı ve Arap kökenli olduğu tahmin edilen kalabalık gruplar, eğlenen kadınların etrafını sarıp sözle ve elle sarkıntılık yapmıştı. Büyük yankı uyandıran olaylar nedeniyle Köln savcılığına 492'si cinsel taciz olmak üzere 1170 şikâyet dilekçesi iletildi. Yürütülen soruşturma kapsamında şimdiye kadar 9 kişi hırsızlık suçuyla yargılanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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