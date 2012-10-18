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Toplu sözleşmede '2 bin üye' şartı kaldırıldı

Toplu iş sözleşmesi yapmak isteyen işçi sendikası, bakanlığa başvurarak yetkili olduğunun tespitini isteyecek

18 Ekim 2012 10:57

Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden 'Toplu İş İlişkileri Kanunu Tasarısı'ndan sendikalara toplu sözleşme yapma yetkisi veren '2 bin üye' şartı kaldırıldı. Yüzde 1 olan üye şartı ise yüzde 3'e yükseltildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda devam eden 'Toplu İş İlişkileri Kanunu Tasarısı' görüşmelerinde önemli bir değişikliğe gidildi.

Buna göre sendikanın toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili olması için belirlenen şartlar arasındaki '2 bin üyesinin bulunması' şartı, tasarıdan çıkarıldı.

'Kurulu bulunduğu iş kolunda çalışan işçilerin en az yüzde 1'inin üyesi bulunması' şartı ise 'yüzde 3' olarak değiştirildi.

Böylece işçi sendikası, kurulu bulunduğu iş kolunda çalışan işçilerin en az yüzde 3'ünün üyesi bulunması şartıyla, toplu iş sözleşmesinin kapsamına girecek, iş yerinde çalışan işçilerin yarıdan fazlasının, işletmede ise yüzde 40'ının kendi üyesi bulunması halinde toplu iş sözleşmesi yapabilecek.

Genel Kurul'da toplam 89 maddeden oluşan tasarının görüşmelerine bugün saat 14.00'te devam edilecek.

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