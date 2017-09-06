Hürriyet yazarı Noyan Doğan, hükümet ile sendikalar arasında anlaşmaya varılan yeni toplu sözleşmede memurlara sadece zam yapılmadığı, ulaşım ve lojman gibi yeni sosyal haklarında verildiğini yazdı.

Noyan Doğan'ın "Toplu sözleşme memura ne kazandırdı?" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Yeni toplu sözleşme ile memurların sadece maaşları zamlanmadı. Eş ve çocuk yardımından fazla mesai ücretine kadar memurların aldığı yan ödemeler de arttı. Ayrıca hac izni, ulaşım ve lojman gibi sosyal haklar da verildi.

Bayramdan hemen önce memur ve emeklilerinin 2018-2019 yılına yönelik 4. Dönem Toplu sözleşme kapsamında alacakları zamlı maaşları tüm detayları ile açıkladık. Okuyuculardan da hemen hemen her gün toplu sözleşme ile ilgili onlarca soru geliyor. Öncelikle şunu belirteyim, toplu sözleşme, sadece memur ve emeklilerinin önümüzdeki iki yılda alacakları maaş zamlarından ibaret değil. Bunun yanı sıra birçok sosyal hakları da içeriyor. Nitekim yeni toplu sözleşmede de çalışan memurların hem mevcut sosyal hakları iyileştirildi hem de yeni haklar eklendi.

Sözleşmeli çalışana zam

Bunların başında da maaş katsayıları ve sözleşmeli personelin alacağı maaş zamları geliyor. Malum son yıllarda kamuda sözleşmeli personel çalıştırılması yaygın. Ayrıca maaş katsayısına bağlı olarak memurlara yapılan birçok ödeme de gelecek yıldan itibaren artacak. Önce sözleşmeli personelden başlayalım.

Toplus özleşmeye göre; 2018’in ilk yarısında sözleşmeli çalıştırılacak personelin eğitim durumuna ve unvanına göre ücret tavanı 5.212 lira ve 5.846 liraya yükselecek. Yılın ikinci yarısında ise ücret tavanı 5.394 lira ve 6.051 liraya çıkacak. Sözleşmeli personelin ücret tavanı 2019 yılının ilk 6 ayında ise 5.610 lira ve 6.293 liraya; ikinci 6 ayında da 5.890 lira ve 6.607 liraya yükselecek.

Aile yardımı da arttı

Yeni toplusözleşme ile memurların aylık katsayıları da arttı. 2018’in ilk yarısında aylık katsayı 0,106815, memuriyet taban aylığına aylık katsayısı 1,671951’e çıkarıldı. Peki, bu ne anlama geliyor? Memurların aylık ücretleri ile sosyal haklarının belirlenmesinde aylık katsayı, taban aylık katsayısı, yan ödeme katsayıları kullanılıyor. Çocuk yardımı, eş yardımı, kıdem tazminatı, makam tazminatı gibi tüm ödemeler de işte bu aylık katsayılara göre hesaplanıyor. Özellikle de taban aylık katsayısındaki artış, emekli maaşını doğrudan etkiliyor ve yapılan artışlar, emekli maaşını da artırıyor.

Bu hakları aldılar

- Katsayılar arttırıldığı için eş ve çocuk yardımları da arttı. 2018’in ilk yarısında eş için 227 lira, çocuk için de 53 lira yardım alınacak. 2018’in ikinci yarısı ile 2019’da da aile yardımı artacak.

- Aile yardımı içinde çocuklar için verilen yardım, engelli çocuğu olan memurlar için yüzde 50 artırıldı.

- Öğretmenler için öğretim yılına hazırlık ödeneği 1.130 lira olacak.

- Devlet Hava Meydanları'nda çalışacak memurlara havacılık tazminatı ödenecek.

- Geçici personele yapılacak ek ödeme 2018’de 255 liraya çıkartıldı.

- Emeklilik tazminatında gösterge rakamı yükseltildi.

- Memurlara işe geliş, dönüşlerinde servis hizmeti sağlanacak.

- Giyecek yardımı yapılacak.

- Başmühendis, fizikçi, kimyager gibi meslekleri olanlara çalıştıkları her gün için 10 lira ile 25 lira arasında ek ücret ödenecek.

- Hacca gidecek olan memurlar hac süresinde ücretsiz izinli sayılacak.

- Yemeklerde ‘helal gıda’ sertifikalı ürünler kullanılacak.

- Şehir dışında çalışanların oturdukları konutlardan kira bedeli alınmayacak.

- Resmi ve dini bayramlarda görev yapanlara fazla mesaileri artırımlı ödenecek