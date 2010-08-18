Toplu sözleşme için referandumda 'evet' şartı

T24 -

Devlet Bakanı Hayati Yazıcı başkanlığında, Başbakanlık Merkez Binada gerçekleştirilen toplu görüşmenin ikinci turunda, KESK'in ilk toplantıda gündeme getirdiği ve Memur-Sen'in de destek verdiği öneri görüşüldü.





Sendikacılardan alınan bilgiye göre, ''Önerinin gerçekleşmesinin önünde hukuki engel bulunması ve tüm tarafların aynı görüşte olmaması'' gerekçeleriyle KESK'in talebi kabul edilmedi.

Görüşme, belirlenin gündem çerçevesinde ''toplu görüşme'' olarak devam edecek.

KESK, bundan sonraki görüşmelere katılmama kararı aldı.









Evren: KESK mücadelesine devam edecek





KESK Genel Başkanı Sami Evren, Başbakanlık Merkez Bina'daki toplu görüşmeden çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.





Evren, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün Çorum'da yaptığı konuşmanın Kamu İşveren Kurulu'nu etkilediğini ve KESK'in talebinin kabul edilmediğini söyledi.





Görüşmelerde Kamu İşveren Kurulu adına yapılan konuşmada, Anayasa'ya 'Evet' denmesi durumunda bu taleplerinin gerçekleşeceğini' söylendiğini iddia eden Evren, şunları kaydetti:

"KESK hiçbir siyasi partinin, siyasi iktidarın oylamasına alet olacak bir örgüt değildir. Biz hemen şimdi toplu sözleşme yapılabileceğinin altını çizdiğimiz halde 'Evet' ya da 'Hayır'a bağlı kalmaksızın böyle bir ötelemenin, emekçilerin birliği ve mücadelesi açısından önemli olduğunu söylememize rağmen maalesef Kamu İşveren Kurulu üyesi- sözde tarafsız bir kurul- siyasi parti lideri gibi konuştu. Tarafsız olmadığını biz biliyorduk ama bu şekilde ifade etmesi yanlıştır. Bunu kendisine de söyledik, uygunsuz bir konuşma olduğunu ifade ettik.





Kamu-Sen toplu görüşmelerde ısrarcı oldu. Biz bunu da kabul etmedik, doğru görmedik. Çünkü toplu görüşmelerden 8 yıldır sonuç alınamadığını görüyoruz. Kamu-Sen, Uzlaştırma Kurulu kararının kesin karar olması gerektiğini söyledi. Bunu da biz doğru görmüyoruz, çünkü Uzlaştırma Kurulu'na irademizi teslim etmeyiz. Sonuçta Sayın Bakan 4688 sayılı yasa çerçevesinde görüşmelere devam edileceğini ifade etti ve toplu görüşme gündemine başlandı."





Toplu görüşme sürecini doğru bulmadıklarını ifade eden Evren, "Hükümet ipe un sermiştir. KESK, toplu sözleşme mücadelesine devam edecektir" diye konuştu.

