Toplu sözleşme görüşmelerinde Memur-Sen kendi üyelerine daha fazla ikramiye istedi; KESK tepkili

5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisini kapsayan 2018-19 yılı toplusözleşme görüşmeleri 1 Ağustos’ta başlıyor. Yasaya göre kamu emekçileri adına toplusözleşme imza yetkisi, sadece en çok üyeye sahip konfederasyona ait. Bu nedenle bütün iş kollarında yetkili sendika konumunda olan Memur-Sen, teklifinde, önceki yıllarda olduğu gibi, toplusözleşme ikramiyesi konusunda kendi üyelerine ayrıcalık tanınmasını istedi.

Halihazırda her üç ayda bir 77 TL olarak ödenen toplu sözleşme ikramiyesi tüm konfederasyon üyelerine eşit veriliyor. Toplusözleşme ikramiyesinin artırılmasını isteyen Memur-Sen, ‘yetkili sendika olduğu’ gerekçesiyle kendi üyelerine 200 TL, diğerlerine ise 102 TL ödenmesini talep etti.

‘900 bin üyeyi nasıl yaptığını biliyoruz’

Birkan Bulut'un Evrensel'de yer alan haberine göre, geçtiğimiz dönemlerde ‘üçlü danışma kurulu’na benzer taleplerde de bulunan ve hükümete yakın politikalarıyla bilinen Memur-Sen’in bu dönem de dayanışma aidatından, “yetkili olmayan sendikaların toplu sözleşme masasında oturmamasın”a kadar birçok teklifin bu süreçte de Memur-Sen tarafından dile getirilmesi bekleniyor.

Memur-Sen’in tepki çeken önerisi ile ilgili değerlendirmede bulunan KESK Hukuk, TİS ve Uluslararası İlişkiler Sekreteri Yusuf Şenol, Memur-Sen’in iktidar desteğiyle büyüdüğüne dikkat çekerek, dolayısıyla bu duruma uygun tutumlar sergilediğini söyledi.

Memur-Sen’in kamu çalışanlarının ekonomik kayıpları, iş güvencesi için mücadele vermek yerine kendi kasasını dolduracak taleplerle toplusözleşmeye gittiğini ifade eden Şenol, “KESK olarak bunun da karşısında durarak teşhir edeceğiz. 900 bin üyeyi nasıl yaptığını biliyoruz. Bugüne kadar mağdur olan, ihraç edilen üyelerine kapısını kapatan bir sendikanın böyle davranması normal” dedi. ‘Toplusözleşme ikramiyesi’ adı altında bir ikramiye verilmesini doğru bulmadıklarını dile getiren Şenol, bunu özellikle yerel yönetimlerde defalarca ifade ettiklerini söyledi.

Memur-Sen’in teklifinde iş güvencesi yok!

Kamu çalışanlarının 2003 yılından bu yana gelirleri yüzde 60 eridi,Memurlar toplu sözleşme görüşmelerinde bu sorunlarının çözümünü beklerken, Memur-Sen’in ilk altı ay için yüzde 10 ikinci altı ay için yüzde 6 zam öngören teklifi ise bu beklentiden çok uzak kaldı. Memur-Sen’in teklifinde ihraçlara ve kamu çalışanlarının iş güvencesinin kaldırılmak istenmesine karşı ise tek kelime yer almadı.