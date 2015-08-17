Hükümetten memura yeni zam teklifi

Sendika temsilcileri ile hükümet yetkilileri arasında sürdürülen toplu sözleşme görüşmelerinde kamu işveren heyeti yeni bir teklifle masaya oturdu.

Kamu İşveren Heyeti, kamu görevlilerine 2016 için yüzde 4+4, 2017 için yüzde 3+3 olarak yaptığı zam önerisini, 2016 için yüzde 5+4, 2017 için ise yüzde 3+3 olarak revize etti.



Hükümet geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada ise 2016'da yüzde 4+4, 2017'de yüzde 3+3 olarak zam teklifi yamıştı.

'Olumlu ancak yeterli değil'



Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın hükümetin zam teklifi sonrası yaptığı açıklamada " Kamu İşveren Heyeti, masaya yeni bir teklifle gelmiştir. Kasa açılmıştır. Masanın da önü açılmıştır. 2016 için 5+4 2017 için 3+3 olarak ifade edilmiş olması güzel ama yeterli değil. 2017 için o rakamları müzakere etmeyeceğiz. 2016 için olumlu bir yaklaşımdır; ancak teklif yeterli değil kabul edemeyiz. Masanın yeniden müzakereye açılması için ise olumlu tabi. Masaya sadece ama sadece zam getirmedik. Bu teklifi yenilemenizi bekliyoruz" dedi.



Hükümet geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada ise 2016'da yüzde 4+4, 2017'de yüzde 3+3 olarak zam teklifi yamıştı.

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