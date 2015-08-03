Toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor

Yaklaşık 5 milyon memur ve emeklinin gözü kulağı bugün başlayacak toplu görüşme sürecine çevrildi. 2016-2017 yıllarını kapsayacak görüşmelerde hükümetin masaya yüzde 3+3 zam, refah payı ve enflasyon farkıyla oturması bekleniyor. Memur-Sen, ise 2016 yılı için yüzde 16 zam, Türkiye Kamu-Sen ise 2 bin lira telafi zammı ve bayram ikramiyesi verilmesini istiyor. KESK en düşük memur maaşının 2 bin 900 liraya yükseltilmesini talep ediyor.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, görüşmelerde yetkili konfederasyon olan Memur-Sen’in taleplerinin gövdesini yüzdelik zam, taban aylığa zam, refah payı ve enflasyon farkı oluşturacak. Memur-Sen, görüşmelerde memur maaşları için 2016’nın ilk 6 ayında yüzde 8, ikinci 6 ayında yüzde 8 olmak üzere toplam yüzde 16 zam yapılmasını talep ediyor. Memur-Sen memurlara 2017 yılının ilk 6 ayında yüzde 7 ve ikinci 6 ayda yüzde 7 olmak üzere toplam yüzde 14 zam yapılması teklifini de masaya getirecek. Memur-Sen halen 177 lira olan eş yardımının 275 liraya, 6 yaş üstü için 20 lira, 0-6 yaş için de 41 lira olan çocuk yardımının herhangi yaş sınırı uygulanmadan her çocuk için 75 liraya çıkarılmasını istiyor. Memur-Sen’in talepleri arasında gelir vergisi kaynaklı maaş kayıplarının telafisi de bulunuyor. Bunun için kamu görevlilerinin yıl boyunca yüzde 15 vergi diliminde vergi ödemesi, bunu aşan tutarın işveren tarafından karşılanması talep ediliyor.

2014 ve 2015 yıllarını kapsayan toplu sözleşme nedeniyle memurların kayıp yaşadığını gündeme getirecek olan Türkiye Kamu-Sen ise bu zararın karşılanmasın için 2 bin lira telafi zammı talep edecek. Kamu-Sen, hükümetten 2016 yılında toplam maaş artış talebi telafi zammı, büyüme ve refah payı dahil olmak üzere yüzde 22, taban aylığa seyyanen net 100 lira, 2017 için toplam yüzde 20 ve taban aylığa seyyanen net 150 lira zam isteyecek. Kamu-Sen ayrıca memur maaşını oluşturan bütün kalemlerle ek ödeme, döner sermaye, ek ders, fazla mesai, ikramiye gibi tüm ödemelerin emekli keseneğine dahil edilerek, emekli olacak memurların yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesini talep ediyor. Kamu-Sen hükümetten yılda iki kez dini bayramlar öncesinde tüm kamu görevlilerine ve emeklilere yaklaşık bin 600 lira tutarında “bayram ikramiyesi” ödenmesini de istiyor. Kamu-Sen, hükümetten emeklilere de aile yardımı ve çocuk parası gibi sosyal yardımlar yapılmasını, banka promosyonu verilmesi gibi birçok başlığı da görüşme masasına taşıyacak.

En düşük maaş 2 bin 900 olsun

En düşük memur maaşının maaş+ek ödeme olarak toplam 2 bin 323 lira aldığına dikkat çeken KESK, bu rakamın 2 bin 900 liraya yükseltilmesini istiyor. KESK’in talebi maaşlarda yüzde 25’lik artışa denk geliyor. Kamu emekçilerine aylık 290 lira aile yardımı isteyen KESK, aylık 232 lira çocuk, 276 lira yemek, 395 lira kira yardımı yapılmasını da toplu görüşme masasına taşıyacak. KESK ayrıca “Memurlara ulaşım için aylık abonman bilet, asgari ücret tutarında yılda iki ikramiye ödenmeli” görüşünü savunuyor. KESK, tüm çalışanların ücretlerinin asgari ücret tutarındaki kısmının vergiden muaf tutulmasını, tüm ek ödemelerin emeklilere de yansıtılmasını, tüm emeklilere çalışanlar gibi promosyon verilmesini, 30 yılı aşan hizmetler için ikramiye ödenmesi kararının ilgili tarihten önce emekli olanları da kapsayacak şekilde genişletilmesini talep ediyor.

2014-2015 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinin ardından memur maaşlarının taban aylığına 1 Ocak 2014’ten geçerli olmak üzere brüt 175 lira, net 123 lira zam yapılmıştı.