Toplu Sonuçlar

İSTANBUL, (DHA)
Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1\'inci Lig, TFF 2\'nci Lig ve TFF 3\'üncü Lig\'de günün maçları tamamlandı.
TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta bugün maç oynanmadı.
Alınan sonuçlar şu şekilde:
SPOR TOTO SÜPER LİG
Kardemir Karabükspor - Aytemiz Alanyaspor: 1-0
Antalyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor: 3-1
Fenerbahçe - Gençlerbirliği: 2-2
SPOR TOTO 1\'İNCİ LİG
BB Erzurumspor - Çaykur Rizespor: 1-1
Ümraniyespor - Adanaspor: 1-0
Gazişehir Gaziantep - Boluspor: 2-0
TFF 2\'NCİ LİG
- Kırmızı Grup -
İnegölspor - Menemen Belediyespor: 2-1
Sarıyer - Etimesgut Belediyespor: 1-0
Keçiörengücü - Tokatspor: 5-0
- Beyaz Grup -
Hacettepe - Sakaryaspor: 0-0
Pendikspor - SBS İnşaat Kırklarelispor: 1-0
Karşıyaka - Bandırmaspor: 0-0
TFF 3\'ÜNCÜ LİG
- 1\'inci Grup -
Halide Edip Adıvaspor - Yeni Altındağ Belediyespor: 2-2
Çatalca Spor - Yomraspor: 0-1
- 3\'üncü Grup -
Arsinspor - Aydınspor: 1-2
Kocaelispor - Tekirdağspor: 2-0
Payasspor - Utaş Uşakspor: 2-3