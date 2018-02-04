Toplu Sonuçlar

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İSTANBUL, (DHA) Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1'inci Lig, TFF 2'nci Lig ve TFF 3'üncü Lig'de günün maçları tamamlandı

04 Şubat 2018 00:09

İSTANBUL, (DHA)

Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1\'inci Lig, TFF 2\'nci Lig ve TFF 3\'üncü Lig\'de günün maçları tamamlandı.
TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta bugün maç oynanmadı.
Alınan sonuçlar şu şekilde:

SPOR TOTO SÜPER LİG
Kardemir Karabükspor - Aytemiz Alanyaspor: 1-0
Antalyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor: 3-1
Fenerbahçe - Gençlerbirliği: 2-2

SPOR TOTO 1\'İNCİ LİG
BB Erzurumspor - Çaykur Rizespor: 1-1
Ümraniyespor - Adanaspor: 1-0
Gazişehir Gaziantep - Boluspor: 2-0

TFF 2\'NCİ LİG
- Kırmızı Grup -
İnegölspor - Menemen Belediyespor: 2-1
Sarıyer - Etimesgut Belediyespor: 1-0
Keçiörengücü - Tokatspor: 5-0
- Beyaz Grup -
Hacettepe - Sakaryaspor: 0-0
Pendikspor - SBS İnşaat Kırklarelispor: 1-0
Karşıyaka - Bandırmaspor: 0-0

TFF 3\'ÜNCÜ LİG
- 1\'inci Grup -
Halide Edip Adıvaspor - Yeni Altındağ Belediyespor: 2-2
Çatalca Spor - Yomraspor: 0-1
- 3\'üncü Grup -
Arsinspor - Aydınspor: 1-2
Kocaelispor - Tekirdağspor: 2-0
Payasspor - Utaş Uşakspor: 2-3

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