Toplu Sonuçlar

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İSTANBUL,(DHA) Süper Lig, TFF 1'inci, 2'nci ve 3'üncü lig karşılaşmalarında bugün alınan sonuçlar şu şekilde; SÜPER LİG Kardemir Karabükspor - Gençlerbirliği: 0 - 2 Osmanlıspor - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 - 0 Fenerbahçe - Göztepe: 2 -1 TFF 1'İNCİ LİG Ad

21 Ocak 2018 01:37

İSTANBUL,(DHA)

Süper Lig, TFF 1\'inci, 2\'nci ve 3\'üncü lig karşılaşmalarında bugün alınan sonuçlar şu şekilde;

SÜPER LİG
Kardemir Karabükspor - Gençlerbirliği: 0 - 2
Osmanlıspor - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 - 0
Fenerbahçe - Göztepe: 2 -1
TFF 1\'İNCİ LİG
Adana Demirspor - Balıkesirspor Baltok: 0 - 2 
Eskişehirspor - İstanbulspor: 1 - 2
TFF 2\'NCİ LİG 
KIRMIZI GRUP
Eyüpspor-Etimesgut Belediyespor: 0 - 2
Kocaeli Birlikspor-Menemen Belediyespor: 1 - 3
Sancaktepe Belediyespor-Sivas Belediyespor: 1 - 0
-Beyaz Grup-
BUGSAŞ Spor-SBS İnşaat Kırklarelispor: 1 - 2 
Pendikspor-Konya Anadolu Selçukspor: 1 - 1 
TFF 3\'ÜNCÜ LİG
1\'İNCİ GRUP
Ofspor-Yeni Altındağ Belediyespor: 1 - 0
Halide Edip Adıvarspor-Düzcespor: 0 - 0 
Bergama Belediyespor-Orhangazi Belediyespor: 2 - 1
Çatalcaspor-12 Bingölspor: 2 - 0
2\'NCİ GRUP
Yeşil Bursa-Turgutluspor: 0 - 1
Kırıkhanspor-1461 Trabzon: 1 - 0
Anadolu Bağcılarspor-Diyarbekirspor: 1 - 2 
Ankara Demirspor-Van Büyükşehir Belediyespor: 1 - 1
3\'ÜNCÜ GRUP
Baysal İnşaat Düzyurtspor-Osmaniyespor: 1 - 1 

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