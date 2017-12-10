Toplu Sonuçlar

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İSTANBUL,(DHA) Süper Lig, TFF 1'inci, 2'nci ve 3'üncü lig karşılaşmalarında günün alınan sonuçları şu şekilde; SÜPER LİG Kasımpaşa - Trabzonspor: 0-3 Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe: 2-3 Antalyaspor - Gençlerbirliği: 1 - 1 Galatasaray - Teleset Mobilya

10 Aralık 2017 00:30

İSTANBUL,(DHA)

Süper Lig, TFF 1\'inci, 2\'nci ve 3\'üncü lig karşılaşmalarında günün alınan sonuçları şu şekilde;

SÜPER LİG
Kasımpaşa - Trabzonspor: 0-3
Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe: 2-3
Antalyaspor - Gençlerbirliği: 1 - 1
Galatasaray - Teleset Mobilya Akhisarspor: 4 - 2 
TFF 1\'İNCİ LİG
Ümraniyespor - Balıkesirspor Baltok: 2-2
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Adana Demirspor: 2-0
Gazişehir Gaziantep - Ankaragücü: 2-2
Adanaspor - Elazığspor: 2-2
TFF 2\'NCİ LİG BEYAZ GRUP 
Altay - Pendikspor: 1-2
Ottocool Karagümrük - Hacettepe: 0-2
TFF 2\'NCİ LİG KIRMIZI GRUP
Sivas Belediyespor - Sarıyer: 2-0
Keçiörengücü - Afjet Afyonspor: 1-2
TFF 3\'ÜNCÜ LİG 1\'İNCİ GRUP
Orhangazi Belediyespor - Halide Edip Adıvarspor: 0-1
Bayrampaşa - Kozan Belediyespor: 0-0
TFF 3\'ÜNCÜ LİG 2\'NCİ GRUP 
Gölcükspor - Anadolu Bağcılarspor: 0-0
TFF 3\'ÜNCÜ LİG 3\'ÜNCÜ GRUP      
Büyükçekmece Tepecikspor - Kocaelispor : 1-0

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