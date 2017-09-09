T24 LogoT24 Logo
Spor

Toplu sonuçlar

Sayın Yazı İşleri Müdürleri'ne SÜPER LİG'de saat 20

09 Eylül 2017 22:39

Sayın Yazı İşleri Müdürleri\'ne

SÜPER LİG\'de saat 20.00\'de oynanacak ATİKER KONYASPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR ve 1\'İNCİ LİG\'de saat 20.00\'da başlayacak ALTINORDU-ÇAYKUR RİZESPOR müsabakaları dışındaki TOPLU SONUÇLAR aşağıda gösterilmiştir. Teşekkürler

DHA

-----------------------------------------------------------------------------------

SPOR TOTO
SÜPER LİG
----------------
17.00 KARABÜKSPOR-BEŞİKTAŞ                                   :0-1
17.00 DEMİR GRUP SİVASSPOR-KAYSERİSPOR         :0-2
                    20.00 ATİKER KONYASPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR  :

1\'İNCİ LİG
--------------
17.00 DENİZLİSPOR-ELAZIĞSPOR                   :2-3
                     20.00 ALTINORDU-ÇAYKUR RİZESPOR    :

2\'NCİ LİG
KIRMIZI GRUP
--------------------
16.30 İNEGÖLSPOR-BODRUM BELEDİYE BODRUMSPOR     :2-1
16.30 KOCAELİ BİRLİKSPOR-ETİMESGUT BELEDİYESPOR   :1-0

3\'ÜNCÜ LİG
1\'İNCİ GRUP
-----------------
16.30 BERGAMA BELEDİYESPOR-ERZİN BELEDİYESPOR   :1-2

3\'ÜNCÜ LİGİ
3\'ÜNCÜ GRUP
--------------------
16.30 PAYASSPOR-SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR : 0-0

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sayın YazıMüdürleri LİGKONYASPORAYTEMİZ ALANYASPOR veLİGRİZESPORTOPLU SONUÇLARTeşekkürler DHA SPOR TOTO SÜPER LİG 17KARABÜKSPORBEŞİKTAŞDEMİR GRUP

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24