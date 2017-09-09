Sayın Yazı İşleri Müdürleri\'ne
SÜPER LİG\'de saat 20.00\'de oynanacak ATİKER KONYASPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR ve 1\'İNCİ LİG\'de saat 20.00\'da başlayacak ALTINORDU-ÇAYKUR RİZESPOR müsabakaları dışındaki TOPLU SONUÇLAR aşağıda gösterilmiştir. Teşekkürler
DHA
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SPOR TOTO
SÜPER LİG
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17.00 KARABÜKSPOR-BEŞİKTAŞ :0-1
17.00 DEMİR GRUP SİVASSPOR-KAYSERİSPOR :0-2
20.00 ATİKER KONYASPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR :
1\'İNCİ LİG
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17.00 DENİZLİSPOR-ELAZIĞSPOR :2-3
20.00 ALTINORDU-ÇAYKUR RİZESPOR :
2\'NCİ LİG
KIRMIZI GRUP
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16.30 İNEGÖLSPOR-BODRUM BELEDİYE BODRUMSPOR :2-1
16.30 KOCAELİ BİRLİKSPOR-ETİMESGUT BELEDİYESPOR :1-0
3\'ÜNCÜ LİG
1\'İNCİ GRUP
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16.30 BERGAMA BELEDİYESPOR-ERZİN BELEDİYESPOR :1-2
3\'ÜNCÜ LİGİ
3\'ÜNCÜ GRUP
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16.30 PAYASSPOR-SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR : 0-0