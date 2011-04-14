-TOPLU MEZARDAN 822 KİŞİNİN KEMİKLERİ ÇIKARTILDI BAĞDAT (A.A) - 14.04.2011 - Irak'ta bir toplu mezardan 800'den fazla kişiye ait kemiklerin çıkarıldığı bildirildi. Irak İnsan Hakları Bakanı Kamil Amin, ülkenin batısındaki Anbar vilayetinde çölde bulunan toplu mezardan, Kürtler, Şiiler, kadın ve çocuklar dahil olmak üzere, çoğu devrik Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in muhaliflerine ait olduğu sanılan 822 kişinin kemiklerinin çıkarıldığını söyledi. Amin, bunun, son dönemde ortaya çıkarılan en büyük toplu mezar olduğunu belirterek, sayının, 900 kişiyi bulabileceğini kaydetti. Bakanlığın, toplu mezardan bir yıl önce haberdar olduğunu, kazı çalışmalarının ise üç ay önce başladığını belirten Amin, toplu mezarın 1980'lerden kalma olduğunun sanıldığını bildirdi. Toplu mezarda, kalıntıların yanı sıra 1988 yılına ait bir resmi gazete, son kullanım tarihi 1984 olan bir ilaç, dini kitaplar, Hz. Ali'nin resimleri, kıyafetler, tabak, bardak ve kaşıklar bulunduğu belirtildi. Kalıntıların bazılarının üstünde üniforma olduğu, kanıtların, çoğunun başlarından vurularak öldürüldüğünü, bazı kafataslarının ezildiğini gösterdiği kaydedildi. Irak'ta 2003 yılında başkent Bağdat'ın 60 kilometre güneyinde Mahavel yakınında üç binden fazla kişinin kalıntıları yer alan bir toplu mezar bulunmuştu.