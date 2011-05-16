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Dünya

TOPLU MEZARDAN 13 CESET ÇIKARILDI AMMAN (A.A)

16 Mayıs 2011 23:41

-TOPLU MEZARDAN 13 CESET ÇIKARILDI AMMAN (A.A) - 16.05.2011 - Suriye'nin güneyindeki Dera kentinde bulunan toplum mezardan, 13 ceset çıkarıldığı bildirildi. Dera sakinleri, kentin dış kesimlerinde toprağı kazan köylülerin toplu mezardan çıkardıkları cesetler arasında, Abdullah Abdülaziz Abizaid (62) ile 4 çocuğu ve kimliği belirsiz bir kadınla çocuğunun cesedinin bulunduğunu söylediler. Diğer 6 cesedin de kimliği henüz belirlenemeyen erkeklere ait olduğu kaydedildi. Bu kişilerin ne zaman öldüğü bilinmiyor, ancak Deralılar, şehrin eski merkezine askerlerin saldırısında onlarca sivilin öldüğünü hatırlatıyorlar. Kent sakinleri, geçen ay rejime karşı yapılan gösterileri bastırmak için kente tanklar ve askerlerin gönderilmesinden sonra, yüzlerce kişinin kaybolduğunu bildirmişlerdi. Görgü tanıkları, tankların hala ana kavşaklarda ve kentin dış kesimlerinde bulunduğunu belirtiyorlar.

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