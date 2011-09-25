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Dünya

Toplu mezardaki kalıntılar cezaevi katliamından TRABLUS (A.A)

25 Eylül 2011 20:30

-Toplu mezardaki kalıntılar cezaevi katliamından TRABLUS (A.A) - 25.09.2011 - Libya'da Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) yetkilileri, başkent Trablus'ta Ebu Selim cezaevinin yakınında bulunan toplu mezardaki kalıntıların, Libya'nın kaçak lideri Muammer Kaddafi yönetimi sırasında 1996 yılında bu cezaevinde yapılan katliamdan kalma olduğunu söylediler. Libyalı sağlık görevlisi doktor Osman Abdül, toplu mezarda bin 270'den fazla kişinin kalıntılarının bulunduğunu ve kimliklerinin tespiti için DNA testlerinin yapılacağını söyledi. Bu sürecin yıllar alabileceğini belirten Abdül, kalıntıların, Libya'nın kaçak lideri Muammer Kaddafi yönetimi sırasında 1996 yılında güvenlik güçleri tarafından bu cezaevinde öldürülenlere ait olduğunu kaydetti. El Cezire televizyonu, Libya'nın başkenti Trablus'ta Ebu Selim cezaevinin yakınında bir toplu mezar bulunduğu, mezarın bin 200 kişinin kalıntılarını içerdiğini duyurmuştu.

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