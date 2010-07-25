-TOPLU MEZARDA BULUNAN CESET SAYISI 51'E YÜKSELDİ MEKSİKA (A.A) - 24.07.2010 - Meksika'nın kuzeyindeki Nuevo Leon eyaletinde ortaya çıkarılan toplu mezarda bulunan ceset sayısının 51'e çıktığı bildirildi. Nuevo Leon eyaletinin başsavcısı Alejandro Garza y Garza, Monterrey kenti yakınlarında bir ihbar üzerine bulunan alandan çıkarılan ceset sayısının 51'e çıktığını, bunlardan 3'ünün kadın cesedi olduğunu söyledi. Garza y Garza, alandan çıkarılan cesetlerin soğutuculu kamyonlarda saklandığını, kimlik tespiti çalışmalarının sürdüğünü ve araştırmanın sonuna yaklaşıldığını belirtti. Meksika'da hükümetin uyuşturucu kartellerine karşı mücadele başlattığı 2006'dan bu yana uyuşturucuyla ilgili şiddet olaylarında 25 bine yakın kişi hayatını kaybetti.