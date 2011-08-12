Toplu mezar kazısında ilk kemikler bulundu

T24- Tunceli'de 64 gündür açlık grevinde olan Hüsnü Yıldız'ın kardeşinin de bulunduğu iddia edilen toplu mezar kazı çalışmalarında ilk kemiklere ulaşıldı.



Sabah saatlerinde başlatılan kazı çalışmalarında Çemişgezek ilçesi Sağven Mahallesi'ndeki ilçe jandarma komutanlığı yanında bulunan ve 1997 yılında Aliboğazı mevkisinde girdikleri çatışmada öldürülen 19 kişinin bulunduğu ileri sürülen toplu mezar kazısında ilk kemiklere rastlanırken, söz konusu kazı çalışması yapılan noktaya yaklaşık 300 metre uzaklıkta başka bir noktada da yeni bir kazı çalışması başlatıldı.



Burada yapılan kazı çalışmalarında da insan kemiklerine ulaşılırken, aynı bölgedeki Taratlı köyü yol ayrımında iş makineleriyle üçüncü kazı çalışması başlatıldı.



Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Şeref Gürkan gözetiminde gerçekleştirilen kazı çalışmalarında, Malatya Adli Tıp Kurumundan gelen 2 antropolog, 2 adli tıp uzmanı ve Tunceli Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri görev yapıyor.



Çemişgezek ilçesinde 1997 yılında Aliboğazı mevkisinde meydana gelen çatışmada, aralarında Ali Yıldız'ın da bulunduğu terör örgütü PKK mensubu 19 kişinin girilen çatışmada öldürüldükten sonra Sağven Mahallesi'ne toplu gömüldükleri iddia edilmişti. Ali Yıldız'ın ağabeyi Hüsnü Yıldız, kardeşinin cenazesini almak için Malatya Cumhuriyet Savcılığına başvuru yapmış ve daha sonra Merkez Moğultay Mahallesi'nde kurduğu çadırda açlık grevine başlamıştı.



Malatya Cumhuriyet Savcılığı tarafından toplu mezarın açılmasına karar verilmişti.