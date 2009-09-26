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Dünya

Toplu mezar bulundu

Kolombiya'da birinde köylülerin, diğerinde militanların gömüldüğü iki toplu mezar bulundu.

26 Eylül 2009 03:00

Kolombiya'da birinde köylülerin, diğerinde militanların gömüldüğü iki toplu mezar bulundu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, işkence ederek gömülmüş köylülerin bulunduğu toplu mezarın ülkenin kuzeybatısında ortaya çıkarıldığı, bu bölgenin bir dönem aşırı sağcı Carlos Castano'ya bağlı silahlı grupların kontrolünde olduğu belirtildi.

Açıklamada, toplu mezarda 16 köylünün cesetlerinden arta kalanların bulunduğu, olayın 10-12 yıllık olduğu kaydedildi.

Başsavcılık yetkilileri, ülkenin güneyindeki ormanlık alanda ise bir çatışmada öldükleri anlaşılan 16 militanın cesedinin bulunduğunu kaydetti.

Kolombiya'da silahlı gruplarla hükümet arasında 2005 yılında barış anlaşması imzalandı. Söz konusu grupların kontrol ettiği bölgelerde yapılan araştırmalarda ise şimdiye kadar 2.570 kişinin cesedi veya cesedinden geriye kalanlar bulundu. Yetkililer, bu grupların öldürdüğü insanların 25 bine ulaşabileceğinden endişe duyuyor.

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