-TOPLU GÖRÜŞMELERİN 2.TURU BAŞLADI ANKARA (A.A) - 18.08.2010 - Hükümet ile memur sendikaları arasındaki toplu görüşmelerin ikinci turu başladı. Devlet Bakanı Hayati Yazıcı başkanlığında Başbakanlık Merkez Bina'da gerçekleştirilen görüşmeye, kamu işveren kurulu üyeleri, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, KESK Genel Başkanı Sami Evren, yetkili sendikaların genel başkanları, sendika uzmanları ve bürokratları katılıyor. Toplantıda, KESK'in gündeme getirdiği ve Memur-Sen'in de desteklediği toplu görüşmelerin referandumdan sonra toplu sözleşme olarak devam etmek üzere ertelenmesi önerisinin karara bağlanması bekleniyor.