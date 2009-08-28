Toplu görüşmelerde anlaşma sağlanamadı

Hükümet ile memur sendikaları konfederasyonları arasında yürütülen toplu görüşmelerde anlaşma sağlanamadığı ve taraflar arasında uyuşmazlık tutanağı imzalanacağı öğrenildi.



Memur talebini aşağı çekti



Kamu İşveren Kurulu ile memur sendikaları arasındaki toplu görüşmelerin 7. turu Başbakanlık Merkez Bina'da yapıldı.Hükümet, memur maaşlarına gelecek yıl yapılması düşünülen zamla ilgili olarak memur konfederasyonlarına yeni bir teklif sundu.

Memur maaşlarına daha önce gelecek yılın birinci ve ikinci altı aylarında yüzde 2'şer zam yapmayı öneren hükümet, bu teklifini, birinci ve ikinci altı ay için yüzde 2,5'ara yükseltti. Hükümetin teklifi memur konfederasyonlarınca kabul edilmedi.

Taraflar mali konular dışındaki uzlaşma maddelerinin yer alacağı uyuşmazlık tutanağı imzalayacak.

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, 2002-2008 yılları arasındaki büyüme ortalanın yüzde 42,9, Merkez Bankası'nın 2010 yılı enflasyon hedefinin ortalama 5,3, öğrenci harçlarına yapılan zammın yüzde 8 olduğuna işaret etti.

Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'nın, "toplu sözleşme ve grev hakkıyla ilgili mutabakat metnine madde konulacağı yönünde söz verdiğini" dile getiren Gündoğdu, ancak bunu eksik gördüklerini belirtti.

Mutabakat metnine, "kamu görevlilerinin 2010 yılından itibaren grev ve toplu sözleşme hakkından yararlanabilmesine yönelik olarak mevzuat ve uygulama değişikliği için gerekenlerin yapılacağı" şeklinde madde eklenmesini beklediklerini vurgulayan Gündoğdu, bu konudaki çalışmalara eylül ayında başlanmasını ve Mayıs 2009'da sona erecek bir yol haritası belirlenmesini talep ettiklerini kaydetti.

Toplu görüşmelerde şu ana kadar uzlaşmaya varılan konuların mutabakat metninde yer almasını istediklerini söyleyen Gündoğdu, bunun yanında yeterli bulmadıkları kimi konularda da kamu çalışanları lehine adımlar atılmasını beklediklerini ifade etti.

Mali haklara ilişkin taleplerini revize ettikleri bilgisini veren Gündoğdu, gelecek yıl memur maaşlarına yüzde 5 artı 6 zam yapılması teklifini 4 artı 4'e, düşük maaşlılara 40 artı 40 TL ek ödeme yapılması teklifini 30 artı 30 TL'ye, 131 TL aile yardımı teklifini 100 TL'ye, toplu görüşme priminin 18 TL artırılması teklifini 10 TL'ye çektiklerini bildirdi.

Gündoğdu, basın mensuplarının soruları üzerine, masadan uzlaşmayla kalkmak istediklerini, ancak yasadan kaynaklı olarak uzlaşma sağlanması yönünde masada eksiklikler bulunduğunu söyledi.

Bu eksikliği telafi etmek amacıyla birden fazla görüşme yaptıklarını, yapmaya devam edeceklerini anlatan Gündoğdu, bu görüşmeler sonunda yaklaşık 2 milyon 200 bin memura müjdeli haber vermek istediklerini vurguladı.

Gündoğdu, görüşmelerin memurlar için olumlu sonuçlanması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız da, Türkiye Kamu-Sen olarak sekiz yıldır memurların sorunlarını çözmek için aralıksız olarak toplu görüşme masasına oturduklarını söyledi.

Bu süreçte hiçbir zaman müzakereden kaçmadıklarını, yasaların verdiği yetkiyi kullandıklarını anlatan Akyıldız, "Bugüne kadar mutabakat metni hükümlerinin bir çoğunun hayata geçirilmemiş olması ve bu yılki süreçte de bu konuda bizlere tatminkar cevap verilmemesi, hükümet ve Kamu İşveren Kurulu'na güvenimizi kaybetmemize neden olmuştur. Önceki sözler, önceki mutabakatlar hayata geçirilmemişken bizlerin yeni bir mutabakata imza atmasının anlamı yok" diye konuştu.

"Bizler devlet memuru sıfatıyla Sayın Başbakan'ın, Bakanlar Kurulu'nun mesai arkadaşlarıyız" diyen Akyıldız, "Bizler iltimas istemiyoruz, ancak üvey evlat muamelesi görmek de istemiyoruz. Emeğimizin karşılığını, insanca bir yaşam sürmeyi istiyoruz. Milli gelirin adil dağıtılmasını, nimette de külfette de adaletli davranılmasını istiyoruz. Ülkemizin kaynaklarını belli çevrelere aktarırken; işverenler adına çalışanların maaşlarını, primlerini öderken vergi affı, vergi indirimi, ihale ve iltimas yoluyla Hazine'nin kapılarını ardına kadar açanların sıra kamu görevlilerinin emeğinin karşılığını vermeye geldiğinde Hazine'nin kapılarını kapatmalarını kabul etmiyoruz" şeklinde konuştu.

Akyıldız, "Hazine'nin bekçisiyiz diyenlerin aynı hassasiyeti işverenler, faizciler, rantiyeciler için de göstermesini bekliyoruz. Teğet geçtiği iddia edilen krizin faturasını tek başımıza ödemeyi kabul etmiyoruz. Krizin faturasını memura ödettirmeye çalışanlara memurun da ödeteceği bir fatura mutlaka olacaktır" dedi.

Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'nın "Yüzde 2 artı 2 verdik. Başka talepte bulunmadılar" şeklindeki sözlerini hatırlatan Akyıldız, Yazıcı'nın taleplerini incelerken "Şunu beklemeyin, bunu beklemeyin" tarzında yaklaşım gösterdiğini anlattı.

Akyıldız, yeni bir teklif sunup sunmayacaklarının sorulması üzerine, "2 artı 2'nin üzerinde zırnık yok diyen bakana teklif götürülür mü?" dedi.

Akyıldız, "Teklifin artmasını bekliyor musunuz?" sorusunu, "Basına yansıdığı şekliyle yüzde 2.5 artı 2.5 olabileceğini duydum" diye yanıtladı.