-TOPLU GÖRÜŞMELER ÇARŞAMBA GÜNÜNE ERTELENDİ ANKARA (A.A) - 15.08.2010 - KESK'in toplu görüşmelerin referandumdan sonra toplu sözleşme olarak devam etmesi önerisinin değerlendirilmesi için görüşmeler, 18 Ağustos Çarşamba gününe ertelendi. KESK'in toplu görüşmelerin referandum sonrasına ertelenmesi önerisini getirmesinin ardından toplu görüşmelerin birinci turuna kısa süreli bir ara verildi. Aranın ardından Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, bu önerinin değerlendirilmesi için 18 Ağustos Çarşamba günü tekrar biraraya gelinebileceğini bildirdi. Bakan Yazıcı'nın bu teklifinin memur sendikalarınca kabul görmesi üzerine görüşmelerin 18 Ağustos Çarşamba günü yapılması kararlaştırıldı.