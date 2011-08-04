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Ekonomi

TOPLU GÖRÜŞME ÖNCESİ TARAFLAR BULUŞTU ANKARA (A.A)

04 Ağustos 2011 13:55

-TOPLU GÖRÜŞME ÖNCESİ TARAFLAR BULUŞTU ANKARA (A.A) - 04.08.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 15 Ağustos'ta başlaması öngörülen memurların toplu görüşmeleri öncesi memur konfederasyonlarının başkan ve temsilcileri ile ön görüşme yapmak için bakanlıkta bir araya geldi.  Toplantıya Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk ve KESK Genel Başkanı Rami Özgen, Devlet Personel Başkanlığı ve bakanlık bürokratları katılıyor. Çelik, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, kamu çalışanlarının gündeminde bulunan önemli konuları ele alacaklarını söyledi. Son 9 yılda ülkede demokratikleşme yönünde önemli adımlar atıldığını vurgulayan Çelik, 12 Eylül'de gerçekleştirilen referandum sonucunda kamu çalışanlarının yıllardır beklediği toplum sözleşme hakkının anayasal teminat altına alındığını belirtti. Çelik, bu hakkın nasıl kullanılacağının ise yasa ile düzenleneceğini kaydetti. Toplantıda toplu sözleşme sürecinin hukuki durumunu ele alacaklarını anlatan Çelik, ''15 Ağustos'ta başlayacak bir süreç ve anayasa değişikliği ile ortaya çıkan bir durum var. Öncelikle nasıl bir yöntem izleyeceğimizi belirleyeceğiz. Yasal uyumun nasıl olması gerektiğini, 4688 sayılı yasada yapılacak değişiklikler üzerinde değerlendirmeler yapacağız'' dedi.

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