Toplu cenaze namazı kılınan köyde enfekte olan 45 kişiden 1'i öldü

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde kılınan cenaze namazının ardından Koronavirüs testi pozitif çıkan ve Nevşehir'de sonra Kayseri'de tedavi altına alınan 70 yaşındaki F.İ. tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Koronavirüsten hayatını kaybeden 70 yaşındaki F.İ'nin cenazesi bugün Taşkınpaşa köyünde alınan geniş güvenlik önlemleri altında defin edildi.

Taşkınpaşa köyünde kılınan cenaze namazının ardından 45 kişide korona virüs testi pozitif çıkmasının ardından Ürgüp Kaymakamlığı tarafından köy karantina altına alınmıştı. Kaymakamlık ayrıca, toplu cenaze namazı kılınmasına izin veren muhtar Emin Esentürk, muhtar azaları ve namazı kıldıran imam hakkında soruşturma başlatmıştı.

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