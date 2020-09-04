Toplantıyı takip eden altı katılımcı anlattı: Merkez Bankası yatırımcılara hangi mesajları verdi?

Merkez Bankası'nın dün gerçekleştirdiği yatırımcı toplantılarına katılan altı katılımcı Reuters’a sunumda verilen mesajları anlattı.

Merkez Bankası, videokonferans yöntemiyle iletişim stratejisinin bir parçası olarak bir süredir yürüttüğü yatırımcı toplantılarının sonuncusunu dün gerçekleştirdi. Videokonferansta Merkez Bankası yetkililerince Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası konulu bir sunum verildi.

Toplantıya katılan altı yatırımcının özetlediği Merkez Bankası’nın verdiği mesajlar şöyle:

- Merkez Bankası rezervlerin kısa vadeli döviz borç ödemelerini karşılayacak durumda olduğunu söyledi.

- Merkez Bankası son zorunlu karşılık adımının etkisinin rezervlerde kısa sürede artış olarak görüleceğini belirtti.

- Merkez Bankası enflasyonun önümüzdeki dönemde gerileyeceği beklentisini koruyor.

- Merkez Bankası doğrudan politika faizi yerine likidite tedbiri uygulamasında, salgın nedeniyle oluşan geçici faktörlerin de etkili olduğu sinyalini verdi.

- Merkez Bankası politika faizinde hızlı değişiklikler için iç ve dış belirsizliklerin yüksek olduğu mesajını verdi.

- Merkez Bankası döviz geçişkenliğinin önümüzdeki dönemde enflasyonda daha güçlü etki yaratabileceği sinyalini verdi.

- Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminlerinde olası değişikliklerin Ekim ayı sonundaki enflasyon raporunda yapılacağını belirtti.

- Merkez Bankası likidite adımlarında sıkılaştırma yönlü daha fazla yerinin olduğunu belirtti.

Politika faizinde değişiklik beklemiyoruz

Toplantıya katılan bir yatırımcı ise Merkez'in verdiği mesajları şöyle özetledi: "TCMB'nin verdiği mesajlardan son gelişmelere politika faizi değil de likidite adımlarıyla neden cevap verilmediğinin iletişiminin yapıldığını görüyoruz. TCMB salgın kaynaklı geçici etkilerin, iç dış belirsizliklerin oldukça kuvvetli olduğu mesajı veriyor. Buradan anladığımız enflasyondaki yükselişin geçici ve henüz kalıcı bir politika artışı için erken olduğunu düşündükleri. Bankadan likidite adımlarına devam edeceği ve daha fazla sıkılaştırma için de alanının bulunduğu mesajını da aldık. Bu kapsamda Ağustos ayında da politika faizinde değişiklik beklemiyoruz."

Merkez Bankası dün toplantı sonrası yaptığı açıklamada da "Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir" demişti.