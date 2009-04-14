Toplantıdan notlar

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un yıllık değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmadan notlar...



* İstanbul Maslak'taki Harp Akademileri toplantı salonu Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un konuşması öncesinde tamamen doldu.



* Orgeneral Başbuğ, salona girdiğinde davetlilerce ayakta karşılandı.



* Protokol sırasındaki davetlilerle tek tek tokalaşan Başbuğ, Eski Genelkurmay Başkanları Hüseyin Kıvrıkoğlu ve İsmail Hakkı Karadayı'nın arasında oturdu. Toplantıya eski Genelkurmay Başkanlarından Hilmi Özkök'ün katılmaması dikkat çekti. (Özkök daha sonra yaptığı açıklamada İzmir’de bulunduğu gerekçesiyle toplantıya katılamadığını açıkladı.)



* Genelkurmay Başkanı Orgeneral Başbuğ konuşmaya başlamadan önce bileğindeki saati çıkararak kürsüye koydu.



* Toplantıya Taraf, Zaman ve Vakit gazetesi davet edilmezken, Radikal yazarı Akif Beki, Yenişafak yazarı Ali Bayramoğlu, Star gazetesinden Mustafa Karaalioğlu ilk kez davet alan konuklar arasında yer aldı.



* Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’un konuşmasını, eski Genelkurmay Başkanlarından emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, emekli Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda emekli general dinledi.



* Programa, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Metin Ataç, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ergin Saygun, Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay, İstanbul Valisi Muammer Güler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, çok sayıda gazeteci ve yazar katıldı. Konuşmayı, Harp Akademileri öğretim elemanları, müdavimleri, öğrenci subay ve çalışanları da izledi.



* Orgeneral Başbuğ, konuşmasına ''Toplantıya katılan büyük saygı duyduğum sayın komutanlarım'' diyerek başladı.



Yaklaşık 2 saat süren konuşmasına ait 56 sayfalık metin, konuşmanın ardından katılımcılara dağıtıldı.



Orgeneral Başbuğ, konuşmasının ardından davetlilere Harp Akademileri Komutanlığı'nda öğle yemeği verdi.

