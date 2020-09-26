Toplantıda bir kadının göğüslerini öperken yakalanan Arjantinli milletvekili istifa etti!

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Arjantinli milletvekili Emilio Ameri, Zoom üzerinden gerçekleştirilen bir parlamento oturumu sırasında kamerasını açık bırakınca bir kadını göğsünden öperken görüntülendi.

Canlı yayınlanan Zoom oturumunda önce bir kadının vekilin kucağına oturduğu, daha sonra Ameri'nin kadının göğüslerini öpmeye başladığı görülüyor.

Olaydan sonra Zoom görüşmesinden çıkarılan Ameri, kısa süre sonra istifa etti. Parlamentonun alt kanadının başkanı olayın kuralları ihlal ettiğini ifade etti.

Bir radyo programına konuk olan Ameri, skandalın hem partnerine hem de kendine zarar verdiğini ifade etti. Kamerasının kapalı olduğunu düşündüğünü söyleyen vekil, özür diledi.