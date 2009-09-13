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Dünya

Toplantıda bayılan Peres'in sağlık durumu iyi

İsrail Cumhurbaşkanı Peres,Tel Aviv'de bir toplantıda konuşurken bayıldı.İsrailli liderin sağlık durumunun iyi olduğu açıkladı.

13 Eylül 2009 03:00

İsrail Cumhurbaşkanı  Peres,Tel Aviv'de bir toplantıda konuşurken bayıldı.İsrailli liderin sağlık durumunun iyi olduğu açıkladı.

Bayıldıktan sonra hemen kendine gelmesine rağmen Tel Aviv yakınlarındaki Şeba Tıp Merkezi'ne kaldırılan Peres, geceyi doktorların gözetiminde geçirdi.

Peres'in basın sözcüsü Ayelet Frisch, cumhurbaşkanının rahatsızlığının, programının çok yoğun olmasından kaynaklandığını belirtti.

Frisch, hastanede yapılan test sonuçlarının herhangi bir sorun olmadığını gösterdiğini, Peres'in bugün ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi George Mitchell ile görüşeceğini de duyurdu.

Şeba Tıp Merkezi Direktörü Dr. Zeev Rothstein da testlerin ardından, "Dinamik, kalp olarak genç ve fiziksel olarak sağlıklı bir cumhurbaşkanımız var" açıklamasını yaptı.

İsrail Cumhurbaşkanı Peres, ilerlemiş yaşına rağmen oldukça yoğun bir çalışma programı izliyor.

Peres, bayıldığında dinleyicilerden gelen soruları yanıtlıyordu.

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