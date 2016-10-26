Toplam ciroları 666 milyar dolar; dev şirketlerin CEO'ları İstanbul'da buluşuyor

Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi ve uluslararası yatırımcıların ülkeye gelmesini sağlamak amacıyla düzenlenen 9. Yatırım Danışma Konseyi (YDK) Toplantısı, yarın Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında İstanbul'da gerçekleştirilecek. Toplantıya 14 farklı ülkeden, 10 ayrı sektörde yer alan ve toplam ciroları 666 milyar dolar, toplam istihdamı da 1,5 milyon olan konsey üyelerinin katılımı bekleniyor.

Toplantıya katılan şirketler

Toplantıya Dünya Bankası, Alstom, Alzahid Group Holding, APM Terminals, Bank of China, Bombardier, BP, Burgan Bank, Gemalto, Khazanah Nasional Berhad, Microsoft, Mitsui & Co.Europe, Mumtalakat, Nesma, Katar First Bank, Renault, Sberbank, Sojitz, United Technologies Corporation, ZTE Corporation ve Vodafone gibi dünyanın önde gelen kurumlarından üst düzey yöneticilerin katılımı bekleniyor.

Canikli açılış konuşması yapacak

Toplantı, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin YDK üyeleri için bu akşam Esma Sultan Yalısı'nda vereceği resepsiyon ve özel akşam yemeği ile başlayacak.

Başbakan Yıldırım'ın başkanlığında yarın Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek toplantının açılış konuşmasını Nurettin Canikli yapacak.

Yıldırım'ın katılımı ile basın mensuplarına toplu görüntü verilmesinin ardından Konsey Toplantısı'nın birinci oturumuna geçilecek. Basına kapalı gerçekleştirilecek oturum, Başbakan Yıldırım'ın konuşması ile başlayacak. Oturumda daha sonra YDK üyeleri, yuvarlak masa düzeninde Türkiye'nin yatırım ortamına ilişkin görüşlerini paylaşacak.

Yine basına kapalı gerçekleştirilecek Konsey Toplantısı'nın ikinci oturumunda ise YDK üyeleri tarafından imzalanacak sonuç bildirisi hazırlanacak.

Başbakan Yıldırım ve YDK üyelerinin katılımıyla saat 16.30-17.30'da, toplantı sonuç bildirisinin kamuoyuyla paylaşılması amacıyla basın toplantısı düzenlenecek.

14 farklı ülkeden CEO’lar katılacak

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, daha önce yaptığı açıklamada, 9. Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı'na 14 farklı ülkeden, 10 ayrı sektörde yer alan ve toplam ciroları 666 milyar dolar, toplam istihdamı da 1,5 milyon olan konsey üyelerinin katılacağını bildirmişti.